México. - Felipe Calderón anunció que está recuperado de Covid-19 tras dar positivo y agradeció a “los ángeles” que lo atendieron, en referencia al personal médico que se encargo de su tratamiento .

Este 13 de junio, Felipe Calderón agradeció a las personas que colaboraron para que se recuperara de Covid-19, tras dar positivo el pasado 2 de junio.

Junto a su mensaje, Calderón publicó una foto acompañado de su familia: su esposa Margarita Zavala y sus hijos.

“Ya recuperado del Covid-19, muchas gracias a todas y a todos por sus oraciones y deseos de recuperación. Gracias a mi familia, amigos, conocidos y simpatizantes. A todas y todos los doctores, enfermeras y trabajadores de la salud que me atendieron. Son unos ángeles. Ya platicaremos”

El pasado 2 de junio, Felipe Calderón anunció que tenía Covid-19, pero que sus síntomas eran leves y pidió a las personas votar en las pasadas elecciones del 6 de junio.

“Les comparto que me hice una prueba COVID y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo”

Felipe Calderón