Luego de dos semanas de mantener su protesta, familiares de personas desaparecidas levantaron el plantón que instalaron en el Zócalo del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) al no ser atendidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ni Claudia Sheinbaum.

Desde la plancha del Zócalo, una de las familiares de personas desaparecidas lamentó que AMLO y Claudia Sheinbaum hayan ignorado su protesta pese a encontrarse en el mismo lugar este domingo 1 de septiembre por el sexto y último informe de gobierno del mandatario.

“Lamentamos mucho que el señor Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum nos hayan ignorado el día de hoy”, dijo Delia Quiroa, del colectivo 10 de marzo.

El pasado 18 de agosto colectivos de búsqueda de personas desaparecidas llegaron al Zócalo de CDMX para instalarse e iniciar su protesta de cara al último informe de gobierno de AMLO con la esperanza de que sean atendidas sus demandas.

Sin embargo, 15 días después, el presidente hizo caso omiso aún estando a unos metros de distancia este 1 de septiembre.

Al no ser atendidos por la máxima autoridad del país, la líder del colectivo 10 de marzo aseguró que los familiares de víctimas de desaparición no se van derrotados, sino tristes y decepcionados .

Señaló que al ser final se sexenio, consideraban que el Presidente se iba a compadecer de su causa, pero finalmente no fue así.

En su discurso, AMLO abordó los logros de su gobierno en áreas como:

Pero, ¿qué dijo sobre las personas desaparecidas en México?

López Obrador se limitó a insistir que a diferencia de lo que sucedía en otros sexenios, en el suyo no se reprime a la población, “no se ejecutan masacres ni se tortura ni desaparece a nadie”.

Según el jefe del Ejecutivo, ya no se tolera la violación de los derechos humanos, y tampoco existe un narco Estado como, aseguró, sí imperaba en el sexenio de Felipe Calderón.

“A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos, y tampoco existe un narco-Estado como el que se configuró en el sexenio antepasado”

AMLO