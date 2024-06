El historiador Enrique Krauze aseguró que la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha sigo magnánima tras su triunfo en las elecciones 2024 del pasado domingo 2 de junio.

En entrevista con Carlos Loret de Mola para Latinus, Enrique Krauze celebró el recuento de votos en un 60 por ciento de las casillas que llevará a cabo el Instituto Nacional Electoral (INE), pues dijo que esto “abonará a la certeza que, a su vez, abona a la concordia”.

De acuerdo con el avance de los cómputos distritales del INE, que hasta el momento suman el 99.7997% de las actas capturadas, los resultados de los tres candidatos son:

Enrique Krauze habló del triunfo de Claudia Sheinbaum en entrevista para Latinus, donde manifestó su respeto por los votantes pues aseguró que “no hay votantes de primera y de segunda; todos los votantes son iguales”, además consideró necesario fortalecer al INE.

En ese sentido, esto fue lo que dijo el historiador sobre los resultados de las elecciones 2024:

Con base en lo anterior, Enrique Krauze dijo que el recuento de votos del 60 por ciento de las casillas abonará a la concordia tras las elecciones 2024, ya que “hay sectores amplios de la sociedad que tienen dudas de lo que pasó”, expuso.

Enrique Krauze dijo formar parte de los ciudadanos que piensan “que la voluntad popular no le dio sobrerrepresentación” a Morena en el Congreso de la Unión para llevar a cabo el Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En esa relación de ideas, Krauze dijo esperar el conteo final de los votos:

“Yo espero que el conteo final no le de esa sobrerrepresentación porque no es sano, porque nos llevaría a un momento muy difícil, sobre todo en el mes de septiembre con respecto al famoso Plan C. Y de una vez te digo, el Plan C significa el desmantelamiento de toda la estructura de la República Mexicana creada por la generación de Benito Juárez y de la República Mexicana reflejada en la Constitución del 57 y en la Constitución del 17″

Enrique Krauze