Durante la conferencia mañanera de hoy 11 de julio, se volvió a tocar el caso Enrique Peña Nieto y AMLO recordó la baja participación en la encuesta de juicio a expresidentes, cuyo resultado no fue vinculante.

Luego de que durante la conferencia mañanera del 7 de julio se informó que Peña Nieto fue investigado por la UIF por millonarias transacciones internacionales, AMLO aclaró que no existe persecución contra nadie.

AMLO aseguró que su fuerte no es la venganza, recordó que desde un principio manifestó que el juicio a expresidentes se haría solo si el pueblo lo demandaba.

Situación que no ocurrió debido a la baja participación en la consulta ciudadana de juicio a expresidentes, donde se incluía a Peña Nieto, del 1 de agosto de 2021.

En cuanto a la situación que atraviesa actualmente el último presidente priista, AMLO aseguró que se trata de un caso denunciado por el titular de la UIF, Pablo Gómez, ante la FGR.

AMLO agregó que se dio a conocer porque él no puede mentir ni esconder nada, pero enfatizó que él no realiza ninguna persecución contra Peña Nieto.

“Este asunto que se dio a conocer hace unos días es porque había ese antecedente y cuando me preguntan pues yo no puedo mentir ni puedo ocultar nada por eso se da a conocer de que como persona expuesta”.

Luego de que AMLO fue cuestionado sobre los rumores que indican que Peña Nieto atraviesa una investigación por estar involucrado en las elecciones 2023, donde se decidirá al gobernador para Coahuila y Estado de México, el mandatario federal dijo que es “una volada”.

Además aseguró que la investigación contra Peña Nieto ocurre porque “así se dieron las cosas”, y que lo que mencionan periodistas y priistas sobre un presunto castigo contra el expresidente por inmiscuirse en las elecciones 2023 en el Estado de México es una calumnia, pues ellos no son perversos ni actúan con mala fe.

eso es mentira, eso periodisticamente hablando para no seguir mencionando de que se dedican a calumnear, es de manera amable una bolada y para no decir que es una calumnia como muchas cosas, no tiene que ver, así se dieron las cosas, nosotros no somos perversos no actuamos de mala fe