Emma Coronel tiene presente al Chapo Guzmán pese a ya tener una nueva vida alejada del capo del Cártel de Sinaloa.

Desde el pasado 13 de septiembre del 2023, Emma Coronel tiene una vida nueva al cumplir su sentencia en prisión en Estados Unidos al declararse culpable de distribución de drogas en la unión americana.

Al salir de prisión Emma Coronel hizo varios cambios en su vida, incluso se pintó el cabello de rubio, sin embargo al parecer no ha podido olvidar del todo su pasado.

Sin dedicatoria pero Emma Coronel al parecer tiene presente al Chapo Guzmán con una canción

Actualmente Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera cumple una cadena perpetua en Estados Unidos por varios cargos criminales relacionados con sus actividades como el líder del Cártel de Sinaloa, mientras que su esposa Emma Coronel logró salir de prisión en una pena menor a 3 años.

Aunque alejada de su esposo pero no de su vida que tuvo con él, Emma Coronel parece extrañarlo, ya que compartió en redes sociales una canción que haría especular a los usuarios si es que lo extraña o no.

A través de una historia en una de sus cuentas de instagram, emmacoronel9oficial la ahora también empresaria compartió una fotografía de ella, mientras ponía de fondo una canción llamada “Mujer Enamorada”, del popular cantante de regional mexicano, “El Komander”.

De inmediato esta canción trajo especulaciones a los internautas si se trataba de un mensaje oculto para el Chapo Guzmán o para algún otro pretendiente.

Emma Coronel tiene presente al Chapo Guzmán (Especial)

Este es el mensaje oculto de la misteriosa canción con la Emma Coronel tiene presente al Chapo Guzmán

Los usuarios especularon de inmediato sobre esta canción de “El Komander”, debido a la letra, ya que en una parte dice:

“La lealtad de una mujer enamorada

No existe dinero pa’ poder comprarla

No hay dinero, no hay brillantes, no hay diamantes

Que la honestidad pudieran quebrantarle

Labios rojos, pelo negro y grandes ojos

Una reina pa’ cumplirle sus antojos

Una verdadera reina sinaloense

De un solo hombre, de un gran jefe poderoso

Aprehendieron a su esposo, extraditaron

Un gran jefe, poderoso mexicano

Le llovieron las propuestas pa’ enredarse

Pero no existió ninguna pa’ doblarse

Una dama de oro blanco

Una mujer, no pedazos

Una dama de oro blanco

Es la señora de un capo

Y arriba Culiacán, Sinaloa, compa

Que también las mujeres pueden, viejo ¡Ua, ua, ajajaja!”

Con esta letra los internautas y seguidores de Emma Coronel especularon que se trataba de ella, ya que algunas descripciones podrían coincidir con su antiguo look, así como con su relación con el Chapo Guzmán.