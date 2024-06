Tras las elecciones México 2024, el ex candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, descartó impugnar el triunfo de Claudia Sheinbaum en la Presidencia de la República; esto hará en su lugar el emecista.

La jornada del domingo 2 de junio concluyó con una amplia participación en las elecciones México 2024, ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) registró la asistencia a la votación de 59 millones 307 mil personas de un total de 98 millones 517 mil registros, es decir, un 60.2% de intervención.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que hasta el momento suma el 95.2352% de las actas capturadas, los resultados de los tres candidatos son:

Claudia Sheinbaum (Morena, PT, PVEM): 33 millones 226 mil 602 votos (59.3577%)

Xóchitl Gálvez (PAN, PRI y PRD): 15 millones 620 mil 726 votos (27.9056%)

Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano): 5 millones 832 mil 105 votos (10.4187%)

Elecciones México 2024: Jorge Álvarez Máynez reconoce triunfo de Claudia Sheinbaum; “la gente eligió”

Jorge Álvarez Máynez reconoció el triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones 2024; en un video publicado en redes sociales, el ex candidato de Movimiento Ciudadano dijo que “la gente eligió” a su representante por los próximos 6 años, por lo que descartó impugnar los resultados:

“Hay muchas cosas qué hacer, pero también tengo ganas estos días de estar con mi familia, de pensar desde otro lugar las cosas y lo vamos a ir compartiendo y decidiendo juntos además, de qué es lo que siga pero también creo que hay que saber respetar y decir, bueno, la gente eligió y también creo que hay que desearle lo mejor a quien le toca ahora gobernar” Jorge Álvarez Máynez

Además volvió a defenderse de los señalamientos de la oposición en México que lo acusan de ser un “esquirol”, pues dijo que nunca ha tenido contacto con Claudia Sheinbaum:

“Honestamente creo que aunque me tiren y me digan, miren yo nunca he tenido una plática con Claudia Sheinbaum, más que cuando la vi en los debates, cuando la he saludado, ayer le llamé para felicitarla y pues no tengo nada personal ni contra ella ni contra Xóchitl (Gálvez)” Jorge Álvarez Máynez

Elecciones México 2024: Jorge Álvarez Máynez asegura que “da un poco de gusto” el triunfo de Claudia Sheinbaum en elecciones 2024

Jorge Álvarez Máynez no solo reconoció los resultados de Claudia Sheinbaum en las elecciones México 2024, sino que también confesó que le “da un poco de gusto” el triunfo de la candidata de Morena por ser la primera presidenta en la historia de México.

“Honestamente dentro de todo me da un poco de gusto por muchas niñas y niños en México, está bien que el país tenga una mujer presidenta, le trato de ver ese enfoque, porque hay muchas mujeres que lucharon para que eso sucediera” Jorge Álvarez Máynez

En ese sentido, explicó que se comunicó con Claudia Sheinbaum para reconocer los resultados de la votación:

“Le dije que yo iba a salir a los medios hasta que estuvieran los resultados oficiales, le dije que yo en su momento había dicho lo que había tenido que decir sobre lo que no me parecía, pero que deseaba lo mejor y que no era poca cosa ser la primera presidenta mujer de la historia y le dije que lo disfrutara con las personas que ella quiere y fue muy breve” Jorge Álvarez Máynez

Por otra parte, Jorge Álvarez Máynez habló sobre las declaraciones del líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien lo calificó como un “nuevo líder político” en México; esto fue lo que dijo: