La ministra presidenta de la Suprema Corte de Jusitica de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, protagonizó junto a la ministra Lenia Batres Guadarrama un momento de tensión durante la sesión celebrada este jueves 10 de octubre.

Todo se originó cuando la ministra Lenia Batres calificó de absurda la postura de uno de sus pares, por lo que Norma Piña pidió respeto para todos los integrantes del máximo tribunal.

Sin embargo Guadarrama acusó que los señalamientos de la presidenta de la SCJN atentaban su derecho a la libertad de expresión argumentativa.

Este día Norma Piña hizo un llamado de atención dirigido a Lenia Batres, luego de que lanzar adjetivos contra las posturas de alguno de sus compañeros en la SCJN.

La ministra presidenta manifestó que lanzar adjetivos como “absurdo” no siguen la línea de respeto en el Pleno del máximo tribunal.

Ante esta situación la ministra Guadarrama le indicó a Norma Piña que desconocía bajo que lineamientos le podría lanzar dicha recomendación.

Por tal motivo insistió en que la sugerencia de la ministra presidenta le resultaba inadecuada, por lo que llamó a fijar un acuerdo para poder expresar sus argumentos.

Además, le reiteró a Norma Piña que, pese a presidir el Pleno de la SCJN, no tenía derecho a limitar las expresiones de los integrantes de la Corte.

“No sé bajo qué regla usted me pueda reconvenir a no utilizar la palabra “absurdo”. Me parece que es inadecuado, y tendríamos que ponernos de acuerdo en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa... Yo no veo ningún tipo de normativa que pueda aplicar la presidencia de la Corte para impedir que podamos poner palabras fuertes a lo que pueda estar haciendo este cuerpo colectivo”.

Lenia Batres