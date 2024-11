De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) levantada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el 80% de las personas sin ingresos en México son mujeres, por lo que aspiran a una importante cuestión.

Es decir, es un resultado preocupante para las autoridades, por lo que resalta la necesidad de implementar diversos programas sociales para beneficiarlas.

Y es que adicional a ello, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) apuntan a que las mujeres dedican mucho más tiempo que los hombres a una actividad.

Mujeres representan al 80% del total de las personas sin ingresos en México

Información entregada por la ENOE del INEGI, se desveló que las mujeres representan al 80% del total de las personas sin ingresos en nuestro país .

No obstante, es importante precisar que esto no significa que muchas de ellas no realicen una actividad, aunque al hacerlo no cuentan con un ingreso que pueda ser considerado como salario.

Y es que datos arrojados del Coneval apuntan a que las mujeres pasan al menos 40 días al año realizando tareas del hogar, en comparación con los hombres quienes solo pasan 16.

Por tanto, de acuerdo con las mujeres que forman parte de la encuesta, aspiran a tener libertad económica.

Esto es importante, pues este aspecto les permite a su vez la oportunidad de ser el sustento de un hogar, y más importante la posibilidad de alejarse de entornos con violencia.

A la izquierda, Ariadna Montiel, Secretaria de Bienestar (Cortesía)

Más del 25% de las mujeres no tienen un ingreso propio

Adicional, a los análisis arrojados por el INEGI, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) también presentó un preocupante informe.

Esto debido a que se señala que el 29% de las mujeres de 15 años o más no cuentan con un ingreso propio, es decir, de manera directa no cuentan con ninguna percepción.

Los datos contrastan con el la cifra del 8% de los hombres, pues demuestra que hasta casi cuatro veces más las mujeres en México son quienes no cuentan con autonomía económica.