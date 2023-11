Eduardo Verástegui, aspirante independiente a la presidencia acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no está registrando sus firmas para el registro de su precandidatura.

De acuerdo con el aspirante independiente de derecha, el INE está favoreciendo a los partidos políticos y lo está colocando en desventaja al asegurar que la aplicación no permite registrar las firmas de manera correcta.

Cabe señalar que Eduardo Verástegui requiere de un millón de firmas para poder obtener el registro como candidato independiente; sin embargo, actualmente solamente tiene 100 mil, es decir, le faltan 900 mil.

Eduardo Verástegui aseguró que el INE está beneficiando a los partidos con una aplicación que está diseñada para que las personas de fuera no puedan entrar en la vida política del país.

Esto debido a que el organismo electoral declaró que la aplicación de la institución no permite registrar las firmas de manera correcta.

Eduardo Verástegui compartió que ya tiene cerca de 100 mil firmas; sin embargo, tiene que alcanzar el millón antes del 6 de enero de 2024 para poder ser candidato independiente en las elecciones 2024.

Asimismo aseguró que la razón por la que aún no ha llegado a juntar las firmas suficientes debido a que la aplicación presenta ineficiencias en el registro.

“Esa aplicación está diseñada para que personas como yo y los de afuera no entren. Esa es la consigna (...) estos zurdos tienen miedo (...) mi lucha es por la vida y por la libertad, pero estos zurdos asquerosos, apestosos no quieren soltar el poder; son los mismos de siempre, no hay oposición”

Eduardo Verástegui