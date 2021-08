México.. En el más reciente libro de AMLO, “A la mitad del camino”, el presidente reveló que Donald Trump bromeaba con él sobre el tema del muro fronterizo.

Un extracto de la página 126 del libro, que salió a la venta en los últimos días, a propósito de los 3 años de gobierno de AMLO, reveló una ocurrencia de Donald Trump que arrancó carcajadas en una cena con el presidente de México.

Según AMLO, Donald Trump dijo “ya no hay prensa, ahora sí podré hablar del muro”, en una cena, lo que provocó carcajadas y aplausos. Después no se habló del tema y el ambiente fue relajado, dijo.

“Apenas se había cerrado la puerta se escuchó la expresión espontánea y fuerte del presidente Trump: ‘¡ya no hay prensa, ahora sí podré hablar del muro!’. La broma causó una carcajada colectiva y aplausos, y por supuesto, en la cena no se habló del muro”

De acuerdo con AMLO, entre él y Donald Trump había un “pacto de silencio” sobre el muro fronterizo, debido a que eran amigos.

Incluso, en su visita a la Casa Blanca, AMLO tenía preparado un poema de Nicolás Guillén llamado “La Muralla”, que no tuvo que usar porque Donald Trump “se portó como todo un caballero”.

Sin embargo, hubo una vez donde se habló del muro entre ambos presidentes. AMLO quería proponer que se eliminaran comisiones a remesas de forma temporal, y Donald Trump se opuso con un “¡no, no no!”, ya que necesitaba el dinero para financiar la valla fronteriza.

AMLO explicó “sin su lentitud acostumbrada” a Donald Trump que el muro fronterizo no sirve de nada por el reciente hallazgo de un túnel de San Diego a Tijuana.

“La verdad es que no aguantó la risa y me dijo que no podía conmigo. Ni él ni yo continuamos con el tema de las comisiones y del muro y se acabó en buen plan la comunicación, quedando vigente el pacto de silencio sobre el famoso muro”

AMLO