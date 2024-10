Claudia Sheinbaum llevó a cabo su toma de protesta como la primera presidenta de México hoy martes 1 de octubre; conoce los puntos más importantes de su discurso en la Cámara de Diputados.

La presidenta de México llegó a recinto de San Lázaro en la Ciudad de México (CDMX) después de las 11:30 horas, posteriormente subió a la tribuna del Congreso y recibió la banda presidencial de manos de la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez.

Antes de recibir la banda, Sheinbaum Pardo pronunció lo establecido en el artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM):

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”

Claudia Sheinbaum hizo referencia a AMLO como el primer punto de su discurso tras la toma de posesión en San Lázaro, hecho por el que la presidenta de México recordó el discurso que pronunció López Obrador en el contexto de su intento de desafuero impulsado por el entonces presidente Vicente Fox; esto con la intención que no participara en las elecciones presideciales de 2006.

“Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad!”, dijo entonces López Obrador y estas palabras fueron mencionadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. En el siguiente enlace puedes ver el discurso completo de AMLO pronunciado en abril de 2005.

Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum:

Por otra parte, la presidenta destacó lo que señaló como la “revolución pacífica de la Cuarta Transformación”, además aseguró que López Obrador siempre estará en el corazón de los mexicanos, hecho por el que también le expresó su agradecimiento.

Tras la toma de posesión, Claudia Sheinbaum hizo énfasis en su discurso en una de las consignas que proclamó en la campaña para las elecciones México 2024; “es tiempo de mujeres”, dijo la primera presidenta de México en San Lázaro.

La presidenta de México dijo que hoy inicia el segundo piso de la 4T pero también se da paso a un nuevo periodo en la historia del país:

“Hoy, después de 200 años de la República y de 300 años de la colonia, porque previo a ello no tenemos registros claros. Es decir, después de al menos 503 años, por primera vez, las mujeres llegamos a conducir los destinos de nuestra nación. Y digo llegamos porque no llego sola, llegamos todas”

Claudia Sheinbaum recordó el papel de mujeres históricas de México en su discurso tras la toma de posesión en la Cámara de Diputados; esto luego de reiterar la consigna de que “es tiempo de mujeres”.

En se sentido, se hizo alusión a:

Claudia Sheinbaum destacó el hecho de que actualmente México es la economía número 12 a nivel global según datos del Banco Mundial, hecho por el que se desplazó a países como España, Corea del Sur y Australia.

“México es un país maravilloso por nuestro mosaico cultural”, dijo la presidenta quien habló del papel de los paisanos que envían sus remesas desde Estados Unidos, montó que presenta la principal fuente de ingresos en el país.

Claudia Sheinbaum hizo un repaso de los logros de la administración de AMLO, quien denominó a su modelo como el “Humanismo Mexicano”, el cual consiguió una serie de datos favorables en cuanto a la economía del país a lo largo del sexenio.

Estos fueron los logros que recordó la presidenta de México basada en datos duros reconocidos nacional y internacionalmente

Claudia Sheinbaum rechazó la posibilidad de que exista autoritarismo en su gobierno, hecho por el condenó el clasismo, el machismo, el racismo y cualquier tipo de discriminación; “no es un asunto solo de tolerancia”, dijo.

La presidenta explicó que el rechazo a la discriminación es el reconocimiento de que las desigualdades llevarán siempre a la injusticia.

Claudia Sheinbaum explicó que su administración seguirá trabajando de la mano con los empresarios para continuar con el aumento al salario mínimo en México, el cual subió 254 por ciento en el sexenio de López Obrador.

Claudia Sheinbaum celebró la reforma al Poder Judicial en su discurso tras la toma de protesta en San Lázaro, recinto en el que también estuvo presenta la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien claramente se ha manifestado en contra de la reforma ya publicada.

En ese marco, la presidenta explicó el proceso que se llevará a cabo para la elección de jueces, magistrados y ministros por medio del voto popular. Además dijo que los derechos y salarios de los trabajadores del Poder Judicial “están totalmente salvaguardados”.

Claudia Sheinbaum explicó que todos los programas sociales que impulsó AMLO en su gobierno se mantendrán en la siguiente administración, pero además se sumarán tres nuevos programas de asistencia social a la ciudadanía.

Los programas son los siguientes:

En materia de seguridad, Claudia Sheinbaum tundió a Felipe Calderón por “la guerra irresponsable” que llevó a cabo en su sexenio y que desencadenó una espiral de violencia en México, la cual comenzó a descender en el gobierno de AMLO.

En ese sentido, la presidenta se comprometió a reducir la tendencia de homicidios dolosos el país, pero de una manera diferente a las acciones emprendidas por Calderón Hinojosa.

Con base en su declaración, Sheinbaum Pardo recordó los ejes de su estrategia de seguridad:

Uno de los puntos finales del discurso de Claudia Sheinbaum fue referente al tema de las mujeres, hecho por el que hizo un llamado para ser nombrada “presidenta” y no “presidente”, pues la académica consideró que “solo lo que se nombra existe”.

“Hoy quiero reconocer no solo a las heroínas de la patria sino también a todas las heroínas anónimas”, manifestó Claudia Sheinbaum en el recinto de San Lázaro:

“Llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron. Llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas. Llegan las indígenas, las trabajadoras del hogar que salen de sus pueblo para apoyarnos a todas las demás. Las bisabuelas que no aprendieron a leer y escribir porque la escuela no era para niñas. Llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes. A las mujeres anónimas, las heroínas anónimas, que desde su hogar, las calles o sus lugares de trabajo, lucharon por ver este momento. Llegan nuestras madres que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslo todo. Nuestras hermanas que desde su historia lograron salir adelante y emanciparse. Llegan nuestras amigas y compañeras. Llegan nuestras hijas hermosas y valientes y llegan nuestras nietas. Llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día no importaría si naciéramos siendo mujeres u hombres. Podemos realizar sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Llegan ellas, todas ellas, que nos pensaron libres y felices”