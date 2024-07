Más de 100 personas que trabajaban como Servidores de la Nación y de Unidad Básica Administrativa (UBA) de la Secretaría de Bienestar fueron despedidos sin liquidación en Jalisco y otras zonas.

El despido de los trabajadores de la dependencia federal se dio como una presunta venganza por la formación de un Sindicato para exigir que se respetaran sus derechos laborales.

Así lo informó la Secretaria General del Sindicato, Marcela Martínez, quien destacó que los Servidores de la Nación han trabajado por 6 años en condiciones extremas, como:

Fue desde el lunes 08 de julio que decenas de Servidores de la Nación fueron despedidos en diferentes zonas de México, entre ellas Guadalajara, en Jalisco.

Aparentemente, los trabajadores de la dependencia federal fueron despedidos como represalia por formar el Sindicato Nacional de Servidores de la Nación, para exigir que sus derechos se respetaran.

De acuerdo con lo expuesto por los ex trabajadores, fueron llamados por su superior, quien les informó de manera telefónica que eran despedidos y que ya no tenían nombramiento .

Igualmente, destacan que no firmaron su despido, ni recibieron ninguna liquidación por parte de la Secretaría de Bienestar, encargada de los programas sociales y apoyos a mexicanos.

Por el hecho, se manifiestan y denuncian un acto de “represión” en su contra, ya que lo único que buscaban era ser escuchados para que sus derechos laborales se respetaran.

“Ni siquiera nos dieron a firmar, nos dijeron que están despedidos ni una liquidación, de hecho nomás por teléfono adiós ya no tiene nombramiento y sin ninguna liquidación. Esto es un acto muy fuerte de represión porque despidieron un lunes a todos los integrantes del Sindicato”.

En su manifestación, los ex trabajadores exponen cartulinas y mantas en donde señalan frases del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien creó la Secretaría del Bienestar y se ha dicho a favor de las y los mexicanos.

Asimismo, adelantaron que en caso de no recibir atención por parte de sus superiores en Jalisco, acudirán a Palacio Nacional para que AMLO los escuche .

La ex trabajadora de la Secretaría de Bienestar también acusó las malas condiciones laborales, violaciones de derechos y acoso que vivieron durante su trabajo como Servidores de la Nación.

Según dijo a medios de comunicación, luego de crear el Sindicato de Servidores de la Nación fueron ignorados y acosados por sus superiores , quienes después los corrieron sin una justificación.

Además, manifestó que entre las injusticias y violaciones que vivieron se encuentran:

“Yo iba a cumplir 6 años junto con mis compañeros, nosotros empezamos entregando los apoyos casa por casa, de 8 de la mañana hasta que acabáramos 10 12 de la noche a veces porque las personas no las encontrábamos, después nos pusieron a entregar tarjetas, hacíamos llamadas todas las actividades que aquí se ocupan en Bienestar nosotros la sacamos adelante. Con la desgracia de Guerrero a muchos servidores y UBAS les exigieron ir a Guerrero, a ellos no les importó si tengo hijos, dónde los voy a dejar, la amenaza era vas a Guerrero o te quedas sin trabajo se fueron sin dinero ni viáticos y con comidas echada a perder en condiciones inhumanas”.

Igualmente, Jonathan Abraham Ramos, uno de los afectados por los despidos, señaló que sus compañeros fueron amenazados para no afiliarse ni acercarse al Sindicato, pues de lo contrario también serían despedidos.

El ex Servidor de la Nación señaló que durante los 6 años que trabajaron en la Secretaría de Bienestar vivieron injusticias laborales, y enlisto algunas de ellas.

“Se nos ha pedido, e incluso se nos ha exigido comprar los materiales de trabajo, lo que provoca que nos sea insuficiente el salario. Ha habido muchas ocasiones que la Institución se ha retrasado con los pagos, dejando a los compañeros sin comer, endeudados, y cuando llega la quincena ese dinero se va pagar las deudas.

Desgraciadamente así ha sido siempre, no dan su brazo a torcer, son autoritarios y no quieren diálogo, porque ya nos lo dejaron bien en claro que no van a tener ningún diálogo con nosotros”.

Jonathan Abraham Ramos, es Servidor de la Nación en Jalisco