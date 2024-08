“Soy el primer interesado en que se conozca la verdad”, así contestó David Aguilar Romero, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ante las investigaciones que enfrenta por supuesto acoso sexual y laboral.

David Aguilar Romero tuvo un espacio en la conferencia mañanera de este lunes 26 de agosto para hablar del tema e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo “a ver, de una vez” a fin de que respondiera los cuestionamientos, luego de meses sin pronunciarse sobre el tema.

El funcionario dijo que ha tomado acciones al respecto desde hace cinco meses que surgieron los señalamientos y se dijo dispuesto a colaborar en el caso.

Una de ellas es contratar a un despacho de abogados independiente al servicio público pues inicialmente se había denunciado que para ello ocupaba al equipo jurídico de la dependencia.

“Yo he estado antes. Ahora, durante y después, totalmente dispuesto para que de manera inmediata yo pueda participar y contribuir con lo que se me solicite, de la misma manera como también yo he tomado las medidas correspondientes a través, y lo subrayo, de un despacho externo para realizar lo que a derecho corresponde en mi caso. Yo soy el primero interesado, créanmelo, yo soy el primer interesado en que se conozca la verdad, entonces esperaremos a esas investigaciones en los administrativo... (y) lo judicial”

David Aguilar Romero. Profeco