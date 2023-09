Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, acusó simulación de la alianza opositora en el proceso de elección de la coordinación del Frente Amplio por México, luego de la victoria de Xóchitl Gálvez.

En entrevista a medios de comunicación, el líder nacional de Movimiento Ciudadano señaló que con el triunfo de la senadora panista, una vez más se demuestra que los partidos PRI, PAN y PRD engañaron a México.

Su declaración ocurre a días del rompimiento y presunta fractura del partido, luego de la anunciada salida del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien señaló a Dante Delgado de estar fuera de control y desesperado.

Así como de su negativa a sumarse al proyecto del Frente Amplio por México, pese a la insistencia de los diferentes partidos políticos que lo integran, así como de su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez.

Dante Delgado señala simulación del Frente Amplio por México en elección interna

Tras el nombramiento de Xóchitl Gálvez como representante del Frente Amplio por México, y candidata presidencial del mismo, Dante Delgado expuso que todo el proceso que vivieron en la oposición fue simulado.

Según señaló el militante de la bancada naranja, él ya había advertido de los partidos políticos tradicionales que “le fallaron a México” en el pasado, y que lo volvieron a hacer con la simulación de un proceso en donde prometieron la participación ciudadana.

Dante Delgado afirmó que en el ejercicio simulado involucraron a la ciudadanía, pero después les negaron el voto y ellos mismos decidieron quién representaría al Frente Amplio por México.

“Antes de entrar les advertí cómo quienes más están agraviando a Movimiento Ciudadano son los partidos tradicionales que ya les fallaron a México y que otra vez en un ejercicio simulado en el que involucraron incluso a la ciudadanía, dijeron que los iban a llevar a votar, no votan y son ellos los que están permitiendo un ejercicio que ellos mismos habían dado” Dante Delgado

Su declaración se suma a la del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien meses atrás aseguró que Xóchitl Gálvez sería la candidata del Frente Amplio por México porque ya lo habían fijado los “de arriba”, y que el proceso solo era una simulación.

Dante Delgado asegura que no existe fractura en Movimiento Ciudadano

Igualmente, Dante Delgado aseguró en la reunión plenaria de Movimiento Ciudadano que no existe ninguna fractura en la bancada, y que seguirán con sus diferentes actividades tal como en años pasados.

Su declaración se da luego de que Enrique Alfaro lo acusó de estar “fuera de sí”, y afirmar que en Jalisco no obedecen a dirigente partidistas burocráticos, pues previamente dijo que el emecista no toma en cuenta a los militantes para tomar decisiones como el ir o no en alianza con Va por México.

A ello, el presidente nacional de Movimiento Ciudadano respondió que “hay quienes creen que la política se hace con declaraciones, yo pienso que con acciones.”

Cabe destacar que tras los roces entre Enrique Alfaro y Dante Delgado algunos diputados, senadoras y alcaldes de Movimiento Ciudadano en Jalisco, han fijado su postura a favor del gobernador.

Por lo que en la reunión plenaria, de entre los representantes de Movimiento Ciudadano en Jalisco, únicamente estuvieron: