El conductor y periodista, Leo Zuckermann, fue cuestionado por otros analistas políticos tras la entrevista a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en el programa Tercer Grado de N+.

En La Hora de Opinar y demás espacios, Leo Zuckermann recibió críticas y observaciones sobre el trato diferenciado a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez, candidatas a la presidencia de México, en la emisión estelar de Televisa.

Ello al considerar que los cuestionamientos y el actuar de los seis panelistas de Tercer Grado fue diferente con cada una , pues mientras Xóchitl Gálvez fue sometida a un análisis severo, con Claudia Sheinbaum el tono fue de menor confrontación y no le realizaron preguntas de temas como:

La caída de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México (CDMX)

La relación de Morena con el Partido Verde

Personajes impresentables de la política que continúan en el partido

El desempeño de los periodistas de Tercer Grado recibió fuertes críticas por considerar que “quedaron a deber” en la entrevista con la candidata presidencial de Morena en las elecciones 2024.

Leo Zuckermann explica por qué faltaron preguntas a Claudia Sheinbaum

Los analistas Paula Sofía y Carlos Bravo, en La Hora de Opinar, apuntaron a Leo Zuckermann que durante la entrevista a Claudia Sheinbaum faltaron preguntas que eran vitales durante el proceso electoral de este 2024.

Asimismo, señalaron que en la emisión de Tercer Grado no se procuró que la candidata respondiera de manera contundente a los cuestionamientos que se le realizaron , por lo que el trabajo de los entrevistadores habría dejado mucho que desear.

“Era para que fueran implacables en la manera en que se hacían las preguntas y la forma en que se ejercían las respuestas, yo conté en este ejercicio la cantidad de veces que decidió simple y sencillamente no responder, irse por la tangente. Mi pregunta para ti Leo es ¿tú quedaste satisfecho? Yo no, Leo” Paula Sofía

Entre las preguntas que los analistas políticos destacan como importantes y que no se realizaron a Claudia Sheinbaum durante la hora del programa del pasado 20 de mayo, se encuentran la caída de la Línea 12 del Metro, donde murieron 26 personas y no existe nadie con sentencia por el hecho, y la relación de la candidata con el Partido Verde y Manuel Velasco.

“En una entrevista de una hora, en el programa de análisis más importante de México con 6 entrevistadores que tienen muchísimas horas de vuelo, a la exjefa de gobierno que esta compitiendo por la presidencia de México, a una elección de voto que está compitiendo como puntera y que se va a llevar a cabo en menos de 2 semanas, no le hicieron ni una pregunta sobre la línea 12 Leo, ¿por?” Carlos Bravo

Ante estas críticas, Leo Zuckermann se dijo consciente de los cambios entre una y otra entrevista, sin embargo, afirmó que solo podía realizar dos preguntas y tuvo que escoger entre sus temas importantes , destacando el cobro de impuestos y el manejo de la pandemia por Covid-19.

Además, Leo Zuckermann señaló que Claudia Sheinbaum no dejó que se escarbara en los cuestionamientos, pues interrumpía de forma constante sus participaciones y no los dejó hablar.

“Todos tuvimos claro que teníamos en el mejor de los casos la oportunidad de hacerle dos preguntas, y cada quien respondió las prioritarias, nadie claramente escogió la de la Línea 12 porque se le hicieron otras preguntas”. Leo Zuckermann

🗳️📌"EN TERCER GRADO DEBIERON SER IMPLACABLES CON SHEINBAUM Y NO LO HICIERON"



Paula Sofía fue directa con Leo Zuckermann: "¿Tú quedaste satisfecho con tu respuesta?".



Leo respondió: "Yo no. Quería interrumpir varias veces, pero no se dejaba".



Paula Sofía advirtió que a Xóchitl… pic.twitter.com/OistuoAEMn — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) May 22, 2024

Señalan a Leo Zuckermann y a los entrevistadores de Tercer Grado de “achicarse” en entrevista a Claudia Sheinbaum

Pese a los comentarios de Leo Zuckermann, los periodistas aseguraron que no es excusa el solo contar con dos preguntas por persona para no sacar a la luz temas de relevancia, dada la magnitud de la contienda electoral.

En ese sentido, se señaló que, por ejemplo, en el caso de Xóchitl Gálvez se cuestionó mucho su relación con Alejandro Moreno, Marko Cortés y la representación al PRI y PAN, mientras que “a los impresentables de Morena” no los mencionaron.

Asimismo, destacaron que el dejar de lado la pregunta de la Línea 12 del Metro fue una “decisión muy cuestionable” en términos periodísticos.

“Yo note que esta mesa tuvo una actitud menos dura, menos exigente, menos inquisitiva que con Xóchitl Gálvez, desde el lenguaje corporal, el tono, la manera de elaborar las preguntas, las preguntas mismas, a mí no me parecieron iguales. Yo vi una mesa menos preparada, menos dispuesta a ejercer el escrutinio, lo que habíamos platicado de la cualidad abrasiva de la prensa al máximo nivel. Yo vi una mesa que desde mi perspectiva se achicó, que yo no sé si le tuvo más respeto, más temor, que prefirió ser más cauta con la persona que va adelante en las encuestas que con la opositora, vi una mesa en donde no se notaba una actitud más clara de no ejercer escrutinio. Ciertamente, en cuanto al nivel de exigencia quedaron a deber” Carlos Bravo

Aplausos de pie a @carlosbravoreg que exhibe la miseria con la que se comportaron los panelistas de #TercerGrado.



“Se achicaron”



La cara de @leozuckermann lo dice todo. pic.twitter.com/xBoUOjUXn8 — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) May 22, 2024

Leo Zuckermann habla de su experiencia en la entrevista a Claudia Sheinbaum

Por su parte, Leo Zuckermann habló con José Cárdenas sobre su experiencia entrevistando a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez, las candidatas presidenciales que han dejado de lado a su contendiente Jorge Álvarez Máynez.

El periodista señaló que se trata de dos personalidades y proyectos distintos , pues mientras una piensa que aún puede ganar, la otra ya actúa como si fuese la presidenta de México.

“De Xóchitl yo te diría que no vi a una candidata derrotada, vi a una mujer que piensa que puede ganar, y eso es muy importante porque cómo tú sabes las encuestas pueden ser muy deprimentes para las que van abajo en las encuestas y para nada vi esa actitud de parte de Xóchitl Gálvez. A Claudia la vi como la típica política que sabe que va arriba en las encuestas y que ya empieza a comportarse como la presidenta de México.” Leo Zuckermann

Igualmente, Leo Zuckermann destacó que los proyectos también difieren, pues la candidata opositora tiene la visión de mantener una democracia imperfecta, y Claudia Sheinbaum continúa con la intención de centralizar el poder en el titular del Ejecutivo Federal.

Además, Leo Zuckermann señaló que l a candidata presidencial de Morena es la más fiel de todos los obradoristas , y que, pese a los errores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ella ve al sexenio como el mejor que ha tenido México.

De esa forma, el conductor agregó que ahora comprende porqué AMLO nombró a Claudia Sheinbaum su sucesora, pues “es la más lopezobradorista de los lopezobradoristas”.

“Claro que va a ser una versión de López Obrador, pero por convicción, no reconoce ni una sola equivocación del gobierno de López Obrador, ni una sola, has de cuenta que ha sido el gobierno perfecto, este gobierno ha sido una maravilla a los ojos de Claudia Sheinbaum. Ayer entendí porqué López Obrador escogió a Claudia Sheinbaum como su sucesora, porque sí es realmente como te digo, creo que en el fondo y en las formas, es la más lopezobradorista de los lopezobradoristas” Leo Zuckermann

¿Cómo va la encuesta presidencial rumbo a las elecciones 2024?

De acuerdo con la encuesta MetricsMX del 2 de mayo sobre los candidatos presidenciales de las elecciones 2024, Claudia Sheinbaum ronda el 54% de apoyo.

Conforme a la encuesta, el apoyo de las y los ciudadanos con respecto a las elecciones 2024 es el siguiente:

Claudia Sheinbaum, con el 54.4%% de los votos,

Xóchitl Gálvez, con el 21.3% de los votos,

Jorge Álvarez Máynez, con el 12.8% de los votos