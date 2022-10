El conductor del Metro de la CDMX que fue detenido por manejar borracho, fue dado de baja.

Cabe mencionar que Guillermo Calderón, director del Metro de la CDMX, advirtió que en caso de que la prueba de alcoholemia diera positivo, el conductor sería dado de baja.

“Respecto al conductor que abrió las puertas de manera indebida en L2, les informo que fue relevado de manera inmediata y trasladado a la prueba de alcoholemia, en caso de resultar positivo se le aplicará la sanción correspondiente que implica la baja definitiva del servicio”. Guillermo Calderón, director del Metro CDMX

Asimismo, el director del Metro aseguró que se investigará al personal operativo involucrado, que en caso de haber incurrido en alguna irresponsabilidad, también se les aplicarán las sanciones correspondientes.

Conductor del Metro borracho fue dado de baja (Vía Twitter)

Por lo que tras dar positivo la prueba de alcoholemia, se dio inicio al proceso para dar de baja al conductor del Metro de la CDMX que manejó borracho un tren.

Conductor del Metro borracho pidió “paro” en la prueba de alcoholemia para no ser despedido

Durante la prueba de alcoholemia que se le practicó al conductor del Metro, éste pidió “paro” a las autoridades para evitar ser despedido.

Pero además, el conductor, identificado como Erik Liborio Morales de 39 años, confesó que así es su vida, por lo que podría no ser la primera vez que el conductor se presenta a trabajar borracho.

“Tírenme un paro para que no me corran, no sean cabrones, al chile esa es mi vida”, dijo el conductor ebrio durante la prueba de alcoholemia, la cual evidentemente dio positivo.

"Tirenme un paro, para que no me corran, al chile, no sean c@br0n3s" dice el conductor del @MetroCDMX al hacer la prueba de alcoholemia... ¿Que opinan? Tirarían paro si hubiera ocurrido un accidente... Leemos sus comentarios... 👇 pic.twitter.com/UZBfY2224u — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) October 19, 2022

¿Qué pasó en el Metro de la CDMX? Conductor borracho abre puertas de ambos lados

Fue el día de ayer, 18 de octubre, que un conductor del Metro de la CDMX fue detenido por manejar en estado de ebriedad, luego de que usuarios denunciaron que las puertas de ambos lados del tren se abrieron.

Los hechos ocurrieron en la estación Xola de la línea 2 en un lapso en el que el tren se encontraba detenido en las vías a medio camino.

Posteriormente se trasladaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, quienes tras exigencias de los pasajeros, bajaron al conductor borracho y se lo llevaron en detenido para realizarle una prueba de alcoholemia.

@MetroCDMX @GCalderon_Metro @Claudiashein @viral_metro conductor ebrio en línea 2 abrió las puertas de los 2 lados en la estación Xola línea 2 pic.twitter.com/sL6bsXuh4M — GIR (@2514Tiburon) October 18, 2022

Con información de Reforma.