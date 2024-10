En el ClaudiaMetrics expuesto por Federico Arreola hoy 3 de octubre se subraya la petición de las y los mexicanos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender los temas de inseguridad y violencia en México.

Para la edición de hoy, Federico Arreola presentó los resultados del tracking diario ClaudiaMetrics sobre el tema en el que Claudia Sheinbaum se debe enfocar como presidenta de México, según las y los mexicanos.

Además, subrayó que Claudia Sheinbaum ya demostró que las y los mexicanos contarán con el Estado Mexicano durante su gobierno, tras acudir a Acapulco el 2 de octubre.

Recuerda que ClaudiaMetrics encuesta a 150 personas de manera diaria y a mil 050 semanales , además, el tracking que realizan SDPnoticias y MetricsMX también se transmite en el Heraldo Radio.

ClaudiaMetrics 3 de octubre: Seguridad Nacional es prioridad para los mexicanos

En el ClaudiaMetrics de hoy 3 de octubre, Federico Arreola recordó que el más reciente tracking diario indica que las y los mexicanos considera como prioridad que Claudia Sheinbaum atienda la violencia e insegurad en el país.

Esto debido a que el 45.8% de los entrevistados en ClaudiaMetrics señalan que Claudia Sheinbaum debe centrar su atención en la seguridad pública, por encima del 17.4% que desea que atienda el tema de salud y el 16% que antepone la economía.

Federico Arreola señaló que dicha situación se debe a que las noticias han dado a conocer que el peso mexicano fue una de las divisas que más se apreció frente al dólar en la jornada del 2 de octubre.

Ante esto, el columnista aseguró que los pronósticos fatalistas otra vez no ocurrieron, y que la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia generó optimismo entre los inversionistas

ClaudiaMetrics: Claudia Sheinbaum presentará Plan de Seguridad

Con respecto a la solicitud de las y los mexicanos sobre terminar con la inseguridad, Claudia Sheinbaum adelantó que dará a conocer su plan de seguridad la próxima semana.

No obstante, previó a la presentación, la presidenta ya desechó que regrese la guerra contra el narco impuesta durante el gobierno de Felipe Calderón, pues aunque la seguridad pública es prioritaria, no se deben repertir errores del pasado, señaló Arreola.

“La mayoría desean ver en efecto, ya a Claudia atendiendo la crisis de violencia que aterroriza nuestro país desde que Calderón lanzó su guerra contra el narco que inició para que se olvidara el fraude electoral que lo llevó a la presidencia Calderón entregó la estrategia y la conducción de las operaciones bélicas a Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por colaborar con el narcotráfico”. Federico Arreola en el ClaudiaMetrics

Agregó que con el apoyo de la Guardia Nacional y el titular de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch “un experto en cuestiones policiacas que ayudó a Sheinbaum a disminuir en forma notable los delitos en la CDMX”, la presidenta trabajará para pacificar a México.

Además, Federico Arreola destacó en ClaudiaMetrics que Claudia Sheinbaum ya hizo 2 actos para demostrar que estará para atender a las y los mexicanos, las disculpas públicas por lo ocurrido en la matanza del 2 de octubre de 1968, y su viaje a Acapulco para ayudar a los damnificados tras el paso del huracán John.

“Claudia estuvo ahí para plantear, ya no la esperanza, si no la certeza de que el Estado mexicano no abandonará a Acapulco”, finalizó el ClaudiaMetrics.