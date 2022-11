La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, se deslindó de la canción difundida recientemente que promueve su candidatura presidencial rumbo a las elecciones 2024.

Durante su conferencia de prensa de hoy 3 de noviembre, Claudia Sheinbaum aseguró que la canción no es de su autoría, ni la mandó a hacer, y que incluso ya envió una carta al Instituto Nacional Electoral (INE) para deslindarse de dicha promoción anticipada de campaña.

“No es de mi autoría y tan no lo mandé a hacer que cuando aparecen estas cosas, para que no haya ningún problema, de inmediato mando una carta al Instituto Nacional Electoral a deslindarme de cualquier acción”, dijo Claudia Sheinbaum.

“Las personas pueden subir apoyos... no soy deshonesta”, dice Claudia Sheinbaum tras difusión de canción que la promociona

En su defensa, Claudia Sheinbaum argumentó que la canción que promueve su candidatura a lo Bad Bunny rumbo a las elecciones 2024 pudo haber sido subida por cualquier persona.

Al respecto, la mandataria capitalina señaló que las personas pueden subir apoyos o “no apoyos”, pues las redes sociales son abiertas y libres para que cualquier usuario suba contenido.

“Es más hay cosas en las redes que uno no quisiera que se subieran, pero no es un asunto mío”, apuntó.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum indicó que todas las personas pueden subir contenido siempre y cuando no sea a través de la calumnia, el engaño o guerra sucia.

“Hay personas que quieren subir de una u otra persona, lo que a mí me interesa es que cualquier acción o definición hacia una persona no sea a través de la calumnia, del engaño o la guerra sucia” Claudia Sheinbaum. Jefa de gobierno de la CDMX

En este sentido, aprovechó para hacer una crítica hacia el INE, pues dijo que en ocasiones se han presentado acciones de “guerra sucia” y en contadas veces ha habido algún tipo de sanción; o en su defecto, solamente se aplica contra determinadas personas.

“Ahí está otro elemento del Instituto Nacional Electoral lleno de guerra sucia y muy pocas veces hay sanción, o a veces hay para unos y no para otros”, criticó.

“Las personas pueden subir apoyos o no apoyos, es parte del asunto de las personas, no es algo que yo esté promoviendo. Yo no soy deshonesta, eso sí te lo puedo decir y la gente puede subir a las redes lo que... son abiertas, es más hay cosas en las redes que uno no quisiera que se subieran, pero no es un asunto mío” Claudia Sheinbaum. Jefa de gobierno de la CDMX

Esta es la canción con la que promocionan candidatura de Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024

La canción que promociona la candidatura de Claudia Sheinbaum mezcla ritmos trópicales con un fragmento de reguetón.

En la letra de la canción, se asegura que Claudia Sheinbaum es la candidata más cercana a AMLO; además, afirma que la jefa de gobierno es:

honesta

cumplidora

la mejor opción para la presidencia

cercana al pueblo

Mientras que en el fragmento de reguetón al estilo de Bad Bunny, la canción señala que Claudia Sheinbaum es fundadora de Morena y que es la “mejor opción” para que siga la transformación, porque siempre ha estado en la izquierda.

🎵¡Para que continúe la #Transformación escucha y comparte la canción! 🎶 🇲🇽



Las encuestas no mienten, la más cercana al pueblo y nuestra mejor opción es la Dra. @Claudiashein



El pueblo de México lo sabe #EsClaudia 💜 pic.twitter.com/YKUxiq2Axd — Es_Claudia (@Es_Claudia4T) October 31, 2022

Claudia Sheinbaum, una de las aspirantes a la presidencia en las elecciones 2024

Claudia Sheinbaum es una de las aspirantes a la candidatura presidencial en las elecciones 2024 como parte de Morena.

De acuerdo con el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX de hoy 3 de noviembre, Claudia Sheinbaum cuenta con el 29.5% de la intención del voto de la población.

A la mandataria capitalina, le sigue Marcelo Ebrard con un 24.2% (cuatro décimas menos que ayer).