Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), responde ataques de Ricardo Monreal, senador de Morena: “el enemigo está en otra parte”.

Claudia Sheinbaum respondió al señalamiento de Ricardo Monreal, en el que la acusa de ser la culpable de que Layda Sansores, gobernadora de Campeche, se lazara contra él y lo sacara en el Martes de Jaguar.

Ante el señalamiento, la jefa de gobierno de la CDMX aseguró que ella no busca debate interno en Morena, y que a su consideración ”los adversarios están en otro lado”.

La jefa de gobierno de la CDMX, pidió a todos los militantes de Morena “prudencia y unidad” ya que, a su consideración, el movimiento que representan es demasiado importante y el pueblo de México espera mucho de ellos.

Su declaración se dio luego de que el senador Ricardo Monreal la señaló de crear división en Morena, pues a su consideración es Claudia Sheinbaum quien está detrás de los ataques que ha sufrido por parte de Layda Sansores.

No obstante, la jefa de gobierno aseguró que los adversarios de Morena son otros, como Claudio X. González y demás miembros de la oposición.

Además, agregó que no tiene sentido entrar en un debate interno en Morena, y aseguró que “hacia dentro del movimiento ella siempre va a llamar a la unidad”.

“Y yo creo que siempre siempre hay que llamar a la unidad, les digo, yo no voy a entrar les digo no me parece que tenga sentido entrar a un debate interno, los adversarios son otros, son estos que mienten cuando dicen que va a desaparecer el INE (...)

Hacia dentro de nuestro movimiento yo siempre voy a llamar a la unidad”

