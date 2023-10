ME AMENZÓ EL FISCAL URIEL CARMONA PERO NO ME VA CALLAR: CLAUDIA SHEINBAUM



“Yo voy a decir la verdad por qué me corresponde como funcionaria pública, como persona,como ciudadana y más como mujer. No me explico cómo es posible que haya regresado el fiscal a Morelos”@Claudiashein pic.twitter.com/DTfeheHP0G