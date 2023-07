Claudia Sheinbaum, una de las aspirantes a la Coordinación Nacional de Defensa de Morena, cuestionó al Instituto Nacional Electoral (INE) por su última resolución contra las corcholatas presidenciales.

Claudia Sheinbaum cuestionó al INE “cómo no vamos a hacer proselitismo”, luego de que la institución electoral le pidió a los aspirantes a la presidencia rumbo a las elecciones 2024, no cometer dicho acto.

El pronunciamiento de Claudia Sheinbaum se dio durante una asamblea informativa en Durango, ordenadas por el Consejo Nacional de Morena, y mismas que iniciaron desde el 19 de junio.

Dichas asambleas forman parte de los eventos que realizan las corcholatas presidencias de Morena y aliados para resultar electos, según el método de elección del candidato presidencial de la alianza.

Por este método, la y los aspirantes a la Coordinación Nacional de Defensa de Morena llevan 28 días en campaña, donde han recorrido diferentes estados de la República Mexicana.

Estos recorridos han sido financiados por Morena, quien destinó 20 millones para los eventos, encuentros y asambleas de 4 de las 6 corcholatas presidenciales.

De esta forma, el partido pretende afianzar la victoria en el poder ejecutivo federal, actualmente ocupado por Morena, así como 23 estados de la República Mexicana gobernados por el movimiento.

Desde Durango, Claudia Sheinbaum respondió al INE, quien acusó a las corcholatas presidenciales de realizar proselitismo en sus recorridos y dictó medidas a cumplir por los actos.

Claudia Sheinbaum cuestiona al INE: “Cómo no vamos a hacer proselitismo”

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) cuestionó cómo no iban a realizar actos proselitistas si son militantes de un partido político.

Además, preguntó si acaso quieren que “se acabe la revolución de las conciencias” con esas medidas, a lo que ella misma respondió no ocurrirá, pues aseguró que “somos millones que despertamos y que dijimos, tenemos que seguir concientizando al pueblo de México”.

Por ello, dijo, seguirán siendo proselitistas, pues pretende que los jóvenes tengan conocimiento de las luchas históricas de la segunda mitad del siglo XX, así como del fraude presidencial de 2006 y el desafuero del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Pues si somos militantes de un partido, cómo no vamos a hacer proselitismo si somos militantes de un partido, qué quieren que se acabe la revolución de las conciencias, pues no, no se va a acabar la revolución de las conciencias porque somos millones que despertamos y que dijimos tenemos que seguir concientizando al pueblo de México.”

