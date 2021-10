Científicos del Conacyt desconocen por qué la FGR los sigue investigando

México.- Frente a los citatorios que giró la Fiscalía General de la República (FGR) contra los 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt, éstos desconocen por qué se les sigue investigando.

Rodrigo Roque, exdirector adjunto de asuntos jurídicos del Conacyt y quien estaría dentro del grupo de los 31 científicos, aseguró que desconocen las razones por las que se les sigue investigando.

“No sabemos por qué se sigue investigando, y si sí lo van a seguir haciendo, es mejor que tengamos acceso a la carpeta en lugar de tener que defendernos desde una cárcel de máxima seguridad con prisión preventiva”. Rodrigo Roque

En entrevista con SDPnoticias, el exfuncionario del Conacyt dijo que están sorprendidos por los citatorios de la FGR para seguir investigando un supuesto desvío de 244 millones de pesos a través del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).

Además, no comprenden a que se refirió la Fiscalía cuando dijo que van a replantear la acusación, pues con la decisión del último juez, se convirtió en un caso cerrado y no pueden ser acusados dos veces por los mismos hechos ni por los mismo delitos.

Con citarios de la FGR, los exfuncionarios del Conacyt conocerán el expediente

El doctor Rodrigo Roque explicó que antes de que la carpeta de investigación se judicializara en el Penal del Altiplano, los 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt ya habían solicitado el acceso a sus expedientes .

“Varias veces, varios colegas por escrito y distintos medios, habíamos pedido que se nos diera acceso a las investigaciones porque desde junio sabiamos que habia una investigación en la cual se nos involucraba”. Rodrigo Roque

Con las comparecencias en la FGR, los 31 científicos del Conacyt conocerán de qué los acusan y, desde su perspectiva, será una oportunidad para aclarar los hechos .

Rodrigo Roque espera que el Ministerio Público federal actúe con lealtad y les muestre todos los documentos de los expedientes.

“Un juez determinó que no hay delito que perseguir”: exfuncionario del Conacyt

El exdirector de asuntos jurídicos reiteró que no saben por qué este asunto continúa pues el juez que negó las órdenes de aprehensión en su contra, analizó los medios de prueba presentados y determinó que no había delito qué perseguir .

“El juez determinó que no había delito de uso ilícito de atribuciones, ni peculado, menos de lavado de dinero ni delincuencia organizada.Dijo que no hay delito y la Fiscalía no impugnó, por lo que esa sentencia es firme, un caso cerrado”, señaló Rodrigo Roque.

Explicó que él y sus colegas están nerviosos por lo que pueda ocurrir en los citatorios pero que confían en las instituciones y en que este asunto se va a resolver favorablemente.

“Estamos nerviosos porque no ha sido un proceso fácil, hemos sido sujetos de escarnio público, se nos ha negado el principio de presunción de inocencia, se nos ha señalado como culpables aún cuando un juez determinó que no había delito. No entendemos qué está pasando, queremos saber de qué se trata y, aunque los citarios no es una buena noticia porque significa que seguimos siendo investigados, es una oportunidad para defendernos”. Rodrigo Roque

El exfuncionario del Conacyt reiteró su confianza en que prevalezca la verdad en esta situación porque, aseguró, no se cometió ningún ilícito en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

En su caso, el doctor Roque está a la espera de su citatorio, mientras que este miércoles 6 de octubre , se presentaron a comparecer ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO):