El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que publicará el informe completo de los últimos avances sobre el Caso Ayotzinapa; te decimos dónde puedes leerlo.

En la conferencia mañanera de este jueves 25 de julio, el presidente informó que será el próximo 29 de julio cuando tendrá un encuentro con madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014.

Asimismo, el mandatario agregó que dará a conocer el informe que les hizo llegar a los familiares del Caso Ayotzinapa pero, ¿dónde lo puedes leer?

Aquí puedes leer el último informe de AMLO sobre el Caso Ayotzinapa

Este jueves, AMLO anunció que publicará el informe completo con los últimos avances de la investigación del Caso Ayotzinapa.

Dicho informe fue presentado el pasado 8 de julio a madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.

Este informe del Caso Ayotzinapa se dui a conocer al público en general y puedes leerlo en canales y páginas oficiales del Gobierno de México.

Por respeto estaba yo esperando que les llegara y que ellos dieran su punto de vista. Entonces, ahora sí, que hoy que ya suba a la red y que lean ustedes lo que les envié de informe para que puedan comprender o entender mejor lo que ellos están dando a conocer. Además, tienen todo su derecho de hacerlo. AMLO

⭕ El @GobiernoMX da a conocer el Primer Reporte del presidente de México sobre los jóvenes desaparecidos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de #Ayotzinapa.



También se difunden los anexos, en cumplimiento a los principios de transparencia y para que la sociedad conozca el… — Gobernación (@SEGOB_mx) July 25, 2024

AMLO descarta participación del Ejército en Caso Ayotzinapa por falta de pruebas

Respecto a la participación del Ejército Mexicano en el Caso Ayotzinapa, AMLO descartó estas acusaciones por la falta de pruebas.

Además, el mandatario agregó que si hubiera indicios de su intervención, los elementos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas serían castigados.

Acerca de temas como el de Ayotzinapa, hasta el día de hoy, no tengo pruebas de que haya intervenido en la desaparición de los jóvenes el Ejército y eso les molesta mucho, sobre todo a los que sostienen esta versión, pero yo siempre digo lo que pienso y tengo las pruebas de que no ha habido nada más que versiones sin pruebas. AMLO

En ese mismo tenor, AMLO puntualizó que el Ejército Mexicano “es pueblo uniformado” que contribuye al desarrollo de la nación en tareas de seguridad con respeto a los derechos humanos y principios.

“El Ejército es pueblo uniformado. (…) A nosotros nos ha ayudado mucho el Ejército y no para reprimir porque no se reprime a nadie. No ha habido, como era antes, no ha habido masacres ni se ha desaparecido a nadie porque depende de quien gobierne y, además, porque en el Ejército ha habido un avance importante en cuanto al respeto de los derechos humanos”, dijo el presidente.