Durante la conferencia mañanera de este miércoles 6 de abril de AMLO, el mandatario señaló que el periodista Carlos Loret de Mola tenía propiedades millonarias, entre estas:

Luego de los dichos de AMLO, el periodista Carlos Loret de Mola ya le respondió al presidente a través de un hilo de Twitter dónde aclaró que él no posee esas propiedades.

Ah, y aclaro también la otra mentira que dijo hoy @lopezobrador_ : no tengo 8 hectáreas en ningún estado de la República. Así que lamento decepcionarlo si andaba buscando expropiarme para dárselas a alguno de sus chamacos.

En una de sus respuestas Carlos Loret de Mola fue contundente, ya que dijo que él no posee 8 hectáreas en ningún estado de la república, por lo que lamentaba decepcionar a AMLO.

E ironizó que como no las tiene, el presidente no podrá expropiarle las 8 hectáreas para que se las dé a algunos de sus hijos.

Asimismo, aclaró en este hilo de Twitter, que él no tiene un departamento en Miami de un valor de 5 millones de dólares, insistió que si lo tuviera, sería mejor venderlo a AMLO, ya que con esa cantidad de dinero, sería el negocio de su vida.

Nuevamente en ese tuit, Carlos Loret de Mola, hizo burla hacia AMLO, ya que planteando la situación hipotética de que si se lo vendiera al mandatario, AMLO podría regalarlo a uno de sus hijos, así como con las 8 hectáreas.

Finalmente, en un último tuit, dónde Carlos Loret de Mola, negó tener 13 departamentos en la CDMX, y aprovechó para seguirse burlando de AMLO.

Porque en este último tuit, dijo que en los supuestos 13 departamentos de él, aparecen hasta los de sus cuñadas. Acusó a AMLO de sostener estos señalamientos en su contra, para poder esconder que su hijo mayor José Ramón López Beltrán se volvió rico sin trabajar.

Estos señalamientos los hizo AMLO al tomar en cuenta las acusaciones realizadas por Elizabeth García Vilchis, la encargada de la sección quien es quién en las mentiras sobre las propiedades del periodista.

“Hace unos días yo le dije a Carlos Loret de Mola que me cambiara sus bienes por los míos y si aceptaba me iba yo a rayar, ¿de dónde tanto?, doce, trece departamentos en la ciudad, más departamento en Miami, tiene que aclarar, porque parece que es vecino de García Luna, ¿qué se pusieron de acuerdo para aprovechar la oferta, quién se los ofreció? No sólo eso, tiene mucho más. Acaba de llegar información que tiene una mansión de 8 hectáreas en Valle de Bravo”

