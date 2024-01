En torno a la investigación de Ayotzinapa, los padres de los 43 estudiantes acusaron que el gobierno de AMLO ahora quiere trabajar con un grupo vinculado a los responsables del caso.

Así lo acusaron los padres de los 43 estudiantes al responder a un comunicado emitido por el gobierno federal, en el que se informa sobre la reunión que se celebró este 11 de enero.

En el comunicado, se indica que pese a la ausencia del grupo de padres que ha seguido de cerca el caso Ayotzinapa, la reunión se celebró con otra agrupación de padres.

Al respecto, los padres de los 43 que realizaron una conferencia de prensa, acusaron que dicho grupo está conformado por familiares que tiene otros intereses en el caso.

Como lo han denunciado previamente, afirnarn que la otra agrupación que está conformada por 3 o 4 padres, está vinculada a algunos responsables de la desaparición de los estudiantes.

Por ello, sentenciaron que el mensaje del gobierno de AMLO es que seguirá investigando el caso Ayotzinapa, pero junto al grupo de padres vinculado a los culpables de los hechos.

Durante la conferencia que padres de los 43 ofrecieron para responder a lo dicho por AMLO en la conferencia mañanera de este 11 de enero, el gobierno federal emitió un comunicado.

En el desplegado, presidencia resaltó que hoy se celebró “la primera sesión de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ) de 2024″.

En el encuentro, se asegura, “se dio respuesta a todos los planteamientos y peticiones de los padres y madres” sobre la apertura de todos los archivos en poder del gobierno.

Sin embargo, a la reunión no acudió el grupo de padres de los 43 estudiantes que ha seguido de cerca las investigaciones y demanda la entrega de toda la información.

Pese a lo anterior, en el comunicado se expuso que la reunión de trabajo “siguió su curso con aquellos que decidieron permanecer para recibir el último informe de la CoVAJ”.

En torno a ese punto, los padres de los 43 indicaron que se trata de un mensaje en el que el gobierno de AMLO anuncia que dejará de trabajar con ellos en el caso Ayotzinapa.

“En su desesperación, en su intento de dividirnos, de no dar respuesta a lo medular que es la información pendiente, (el gobierno de AMLO) va a trabajar con este grupo y va a hacer a un lado a los padres que mantiene la llama de lucha por los 43”

Al tomar conocimiento de que se siguió la reunión CoVAJ sin la presencia de los padres de los 43, éstos acusaron que ahora el gobierno de AMLO trabajará con los responsables del caso.

El abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, expuso que el comunicado de presidencia pone en evidencia la determinación del gobierno que encabeza el presidente AMLO.

En ese sentido, dijo que sin duda alguna, las autoridades trabajarán en el caso Ayotzinapa, de la mano de José Luis Abarca, Ángel Aguirre y Pedro Segura, 3 implicados en los hechos.

Con respecto a dichas figuras, el abogado recordó que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue declarado como responsable de la desaparición de los jóvenes normalistas.

En cuanto al ex gobernador Ángel Aguirre y el empresario Pedro Segura, recordó que existen carpetas de investigación abiertas en contra de ambos, por su implicación en el caso.

Tras ello, afirmó como lo han sostenido en otras ocasiones, que los otros padres que participaron en la reunión, son quienes tienen vínculos con los partícipes de la desaparición.

Ante el comunicado que emitió presidencia este 11 de enero, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, lamentaron la decisión del gobierno de AMLO.

Mario González, el padre de uno de los estudiantes normalistas desaparecido, recriminó que se les pretenda apartar de las investigaciones que se llevan a cabo.

Incluso, calificó como una “porquería” la determinación de seguir con los trabajos, pero de la mano de un grupo de padres que no tiene el interés de encontrar justicia.

Lo anterior debido a que advirtió que la otra agrupación de familiares no le ha dado el seguimiento al caso Ayotzinapa, que ellos sí han dado durante todo el proceso.

Por dicho motivo, acusó al gobierno de AMLO de actuar con cobardía por querer manipular a los otros padres que dijo, se han acercado al caso con otro tipo de intereses.

“Es una porquería lo que están haciendo (el gobierno de AMLO). Qué puercos son al trabajar con alguien que no tiene el seguimiento de todo lo que nosotros hemos hecho, de estos 9 años que nosotros no hemos faltado ni un solo día y que aquellos, hay padres no han ido en 3 o 4 años.

Qué cobardes en manipular así a unos padres por la necesidad y a veces por la ignorancia”

Mario González. Padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos