El exministro Arturo Zaldívar señaló que no renunciará a su pensión que le corresponde por sus años de servicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tras su encuentro con diputados en la plenaria de Morena, donde también estuvo presente Claudia Sheinbaum, Arturo Zaldívar fue cuestionado sobre si había renunciado a su pensión como ministro en retiro tras ponerle fin a sus días en la SCJN y adherirse al equipo de la candidata presidencial de Morena.

En respuesta, aclaró que no ha renunciado a su pensión ni tiene intenciones de hacerlo, pues se trata de una garantía y un derecho constitucional.

Arturo Zaldívar apuntó que de su “Verde Retiro” solamente le correspondería alrededor del 80% menos el 25% que ya se había bajado de su salario, dado que se retiró antes de tiempo.

Arturo Zaldívar dice que no ha recibido ni un centavo contrario a la Constitución; el artículo 127 constitucional no le aplica, sostiene

Al ser cuestionado sobre si comulga con la ley de Austeridad Republicana impulsada por presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el exministro Arturo Zaldívar indicó que él está protegido, dado que cuando entró en vigor la reforma al artículo 127 constitucional ya había entrado en funciones como ministro de la SCJN.

“A mí me protege un artículo que establece que durante el tiempo de mi encargo no se me podía bajar el sueldo”, dijo.

Pese a lo anterior, apuntó, a su llegada a la presidencia de la SCJN, a sugerencia suya, los ministros se bajaron el 25 % de su sueldo y sus percepciones.

El ahora integrante del equipo encargado de elaborar el plan de gobierno de Claudia Sheinbaum sostuvo que no ha recibido “ni un centavo” contrario a lo que indica la Constitución y aseguró que si en algún momento se decidiera algo distinto, lo aceptaría, pues dijo que no se hizo ministro para mantener privilegios .

Arturo Zaldívar (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Arturo Zaldívar señala que concepto de Austeridad Republicana está mal entendido

Como argumento para aclarar por qué su salario era superior al del Presidente, Arturo Zaldívar señaló que actualmente se malentiende el concepto de Austeridad Republicana, puesto que “está de moda” criticar a cualquier miembro de la 4T si se sube a algún avión o si comen en un restaurante de lujo, cuando dijo eso “no tiene nada que ver”.

Sostuvo que en realidad la Austeridad Republicana es que “no se haga mal uso de los recursos públicos, que no se mantengan privilegios, que no se tengan lujos, que no se tengan excesos”.

Es importante señalar que el artículo 127 de la Constitución especifica que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la del Presidente de la República.

Mientras que el artículo 22 de la Ley de Austeridad Republicana señala que “queda prohibido contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en decreto o alguna disposición general, Condiciones Generales de Trabajo o contratos colectivos de trabajo”.