Tras la imposición de aranceles que firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, denunció una violación al acuerdo trilateral por el T-MEC.

Ayer sábado 1 de febrero, Donald Trump cumplió una de sus amenazas de campaña al imponer aranceles del 25 por ciento a las importaciones procedentes de México. Además, la Casa Blanca acusó al Gobierno de México de “tener una alianza con los carteles (de la droga) y poner en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos”.

En ese marco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió con un mensaje en el que anunció la implementación de un Plan B, el cual incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México; dicha estrategia fue instruida al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien denunció una violación al T-MEC.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se posicionó tras los aranceles que impuso el gobierno de Donald Trump en contra de México, hecho por el que el secretario federal se reunió en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también emitió un posicionamiento.

En redes sociales, después de las 21:00 horas de ayer 1 de febrero, Marcelo Ebrard aseguró que la decisión del gobierno de Estados Unidos fue un “balazo en el pie”, ya que el último tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá consolidó a la región económica de América como la más importante del mundo; esto al sumar 22.2 billones de dólares de Producto Interno Bruto y más de 490 millones de habitantes.

Dicho lo anterior, este fue el reclamo del secretario de Economía:

Además, cabe recordar cuál es la naturaleza del T-MEC, razón que llevó a Marcelo Ebrard a señalar una violación en el acuerdo con Estados Unidos y Canadá:

En respuesta a los aranceles que impuso en gobierno de Donald Trump en contra de México, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un posicionamiento en redes sociales, con el cual rechazo categóricamente que el Gobierno de México tenga alianzas con organizaciones criminales.

En ese sentido, ayer 1 de febrero, la mandataria federal recordó el origen de la crisis de consumo de fentanilo en Estados Unidos; “la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo, autorizados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) como lo demuestra el juicio contra una farmacéutica”, explicó.

Sheinbaum Pardo rechazó la imposición de aranceles y dijo abrir las puertas a una mesa de trabajo para resolver temas de seguridad y salud pública. Sin embargo, también dio la instrucción de responder con aranceles en contra de Estados Unidos mediante el denominado Plan B:

“México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos que trafican droga y generan violencia, debemos trabajar conjuntamente de forma integral, pero siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y sobre todo, respeto a la soberanía, que no es negociable. Coordinación sí; subordinación, no.

Para ello propongo al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos de seguridad y salud pública.

No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando como lo hicimos en estas últimas semanas con su Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración; en nuestro caso, con respeto a los derechos humanos.

La gráfica que el presidente Trump ha estado subiendo a sus redes sociales sobre la disminución de la migración fue elaborada por mi equipo de trabajo, que ha estado en constante comunicación con el suyo.

Instruyo al secretario de Economía para que implemente el plan B que hemos estado trabajando, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México.

Nada por la fuerza; todo por la razón y el derecho".

Claudia Sheinbaum