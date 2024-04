Ana Elizabeth García Vilchis, presentadora de “Las Mentiras de la Semana”, insistió en que la polémica playera con imagen de La Santa Muerte a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que promovieron Jenaro Villamil y Morena, proviene de un meme.

Así lo dijo durante la conferencia mañanera de este miércoles 24 de abril para señalar que la oposición no entiende las nuevas formas de comunicación, ni el humor.

Una de las personas que mencionó es a Joaquín López Dóriga e insinuó que como él, otros de la generación boomer están arruinando el entretenimiento en internet y hacen noticia algo que no es.

“Nos arruinaron los memes, la oposición, por que los voceros de la derecha no tienen sentido del humor ni tampoco entienden los memes” Ana Elizabeth García Vilchis. Presentadora de “Las Mentiras de la Semana”

“Así son los memes, unos son absurdos, otros son oscuros”, agregó, y destacó que se rasgan las vestiduras para convertirlos en una critica para el gobierno de AMLO.

No obstante, explicó que no todos los memes son negativos sino algunos tienen un sentido positivo, como el que pide no hablar mal de López Obrador.

Ana Elizabeth García Vilchis se queja de los medios y hace conteo de menciones de la polémica playera de La Santa Muerte

Ana Elizabeth García Vilchis dio a conocer un conteo en el que identificaron la cantidad de notas y menciones que se hicieron en portales de internet, periódicos impresos, radio y televisión.

“Hasta hay que explicarles los memes y la comedia que circula en internet a la oposición y a los medios de comunicación” Ana Elizabeth García Vilchis. Presentadora de “Las Mentiras de la Semana”

La vocera de “Las mentiras de la semana” detalló que Azucena Uresti mencionó seis veces el tema en su programa y Joaquín López Dóriga cinco, además de que sitios como el de El Universal hicieron nueve notas.

En total, Ana Elizabeth García Vilchis contabilizó 110 notas respecto al tema.

Medios abordan playera de La Santa Muerte (Captura de pantalla )

Jenaro Villamil dijo previamente que se trata de un meme y no de propaganda la camiseta de AMLO y La Santa Muerte

Cabe recordar que uno de los más indignados ha sido Joaquín López Dóriga, quien tuvo un intercambio de declaraciones con Jenaro Villamil por el video en el que usa la mencionada playera.

Joaquín López Dóriga y otros medios criticaron que se use una imagen de La Santa Muerte y se vincule a AMLO, a la vez que lamentaron que se use la figura de la muerte cuando el país vive episodios de violencia a diario.

Para otros más, la frase “Un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador” es una frase autoritaria que busca mandar un mensaje de silenciamiento.

Desde el día anterior, Jenaro Villamil insistió que el asunto viene de un meme y que no era propaganda a favor de AMLO luego de que se dijera en medios sociales que es similar a una campaña de propaganda para no hablar mal de Hugo Chávez en Venezuela.