El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no va a censurar La Casa de los Famosos México 2024; esto dijo el presidente sobre la violencia de Adrián Marcelo en uno de los programas de Televisa con mayor audiencia en la actualidad.

Durante su conferencia mañanera de hoy jueves 15 de agosto, López Obrador fue cuestionado por el caso de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos, donde ha protagonizado escándalos por ejercer violencia de género en contra de diferentes integrantes del concurso, los cuales han alimentado la atención sobre este programa.

A tres semanas del inicio de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, Adrián Marcelo, quien ha sido acusado por realizar actos de gordofobia, acoso sexual, racismo y misoginia tuvo una discusión con su compañera Gala Montes en la que perpetuó estereotipos, prejuicios y discriminación, hecho por el que la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México hizo un pronunciamiento dirigido a Rosa María Noguerón, productora ejecutiva de La Casa de los Famosos México.

AMLO fue cuestionado por el tema de La Casa de los Famosos México 2024 durante su conferencia mañanera de hoy jueves 15 de agosto, en la cual dijo que no estar al tanto de la polémica de este programa, el cual dijo desconocer, además afirmó que La Rosa de Guadalupe es la emisión de Televisa con más rating.

“A lo mejor ni rating tiene, yo he escuchado en Televisa que hay una especie de telenovela, tampoco la he visto, que tiene más rating; La Rosa de Guadalupe, esa es la que tiene más rating pero no sé cómo esté con relación a... ¿cómo se llama este?”

AMLO rechazó censurar La Casa de los Famosos México 2024 pues explicó que “deben garantizarse las libertades”. Sin embargo, pidió a Televisa y al propio Emilio Azcárraga, presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, “autolimitarse”.

“Si hay excesos, yo creo que les afecta a la Televisora y a los productores del programa”, dijo en relación a una pregunta sobre el caso de Adrián Marcelo, quien hizo apología de la violencia de género al plantear la idea de lanzarle aceite hirviendo en la cara a una de sus compañeras en La Casa de los Famosos México.

La transmisión de La Casa de los Famosos México 2024 ha generado críticas y cuestionamientos debido a que Adrián Marcelo, un youtuber regiomontano que participa en el concurso, ha ejercido violencia de género en contra de distintas de sus compañeras.

Esto fue lo que le dijo a Gala Montes el 6 de agosto de 2024:

“Te falta mamá, eh. Te falta mucha eh. La depresión no es un botón que se prende y se apaga (...) Tu no estás deprimida, no, no. Tú eres una gran actriz, eso es lo que eres. Ha de haber sido un pinche charlatán el que te diagnosticó, ustedes van y buscan weyes que les receten cosas (...) Entraste a un juego deprimida. ¿En serio? ¿Con diagnóstico? Huevos sería que te veas al espejo y te soportes. No te aguantas”

Adrián Marcelo