Tras concretarse el triunfo de Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó contra la empresa Massive Caller por sus notables errores sus encuestas que le daban una ventaja a Xóchitl Gálvez en la carrera presidencial.

Desde su conferencia mañanera de hoy martes 4 de junio, AMLO criticó que Massive Caller proyectara una elección presidencial “pareja” entre Sheinbaum y Gálvez durante todo el proceso electoral.

Con más del 95% de las actas contabilizadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Sheinbaum ganó la Presidencia de la República con casi 32 puntos de diferencia con su más cercana rival, Xóchitl Gálvez.

AMLO tunde a Massive Caller por encuestas erróneas en elección presidencial

AMLO criticó la falta de responsabilidad y ética de Massive Caller con sus audiencias, por sus encuestas altamente imprecisas.

Y es que luego de que el director de Massive Caller, José Carlos Campos, admitiera el rotundo error de sus encuestas y pidiera disculpas por sus malas proyecciones, López Obrador no perdonó que “la falta de ética” y “responsabilidad” de la empresa.

“Una encuestadora que se la pasó diciendo que estaba pareja la elección presidencial y ayer como si nada se disculpó, dice: ‘no sé qué pasó, nos fallaron nuestros pronósticos’. Oye ¿y tú responsabilidad? ¿Dónde está la ética?”, reclamó López Obrador.

Al mismo tiempo, señaló que Massive Caller se aprovechó de las personas que simpatizan con la actual oposición en México, a quienes calificó de ser “la gente más susceptible a la manipulación”.

AMLO se burla de Massive Caller y compara su metodología con las fuentes de Anabel Hernández

AMLO acusó que la encuesta de Massive Caller, que era una de las dos que proyectaban una elección presidencial pareja, era la que usaban en diversos programas de radio y televisión para intentar engañar a la población.

En este sentido, comparó la metodología usada por la empresa con “las fuentes de la DEA” de la escritora Anabel Hernández que usó en su más reciente libro que denuncia presuntos vínculos de AMLO con el crimen organizado.

“¿Ustedes creen que no hubo personas que no creyeron en esto? Esto lo retomaban en los programas de radio y televisión. Es cuando hablan de “un experto” o “según la empresa”, “un informante” usa la señora que tiene información de la DEA, Anabel Hernández... no da ni una prueba”, expresó.

El presidente criticó que Massive Caller haya presentado datos erróneos y que de pronto su director sólo salga a pedir disculpas sin recibir ninguna sanción. “¿Y el daño?”, agregó.