Ante el próximo proceso de renovación de dirigencia, mujeres militantes del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron al actual presidente del partido, Marko Cortés, que la dirigencia nacional sea ocupada por una mujer.

En una carta firmada por 253 militantes del PAN, representadas por la ex diputada local en Durango María del Rosario Castro, solicitaron a Marko Cortés que las fórmulas participantes para la dirigencia nacional sean exclusivamente encabezadas por mujeres, por el criterio de “alternancia paritaria”.

“(...) que se criterio de alternancia paritaria en la convocatoria para la renovación de la dirigencia nacional, a fin de garantizar la igualdad sustantiva, de tal forma que las fórmulas participantes sean exclusivamente encabezadas por mujeres”, señala el escrito.

Además de Cortés, la misiva también fue dirigida a la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del CEN 2021-2024.

Militantes panistas acusan que Marko Cortés ignoró solicitud de que una mujer ocupe la dirigencia nacional del PAN

El escrito señala que la solicitud también fue presentada a Marko Cortés por medio de un mensaje de WhatsApp, el cual fue ignorado por el líder panista.

La falta de respuesta a la petición de mujeres militantes fue interpretada por la ex diputada María del Rosario Castro como que la propuesta para que una mujer sea la próxima dirigente nacional del PAN “no es del interés” de Cortés Mendoza.

“Me sorprendió que mi mensaje no le mereciera la mínima consideración, toda vez que, aunque fue leído, no tuve respuesta alguna de su parte, lo cual puede interpretarse que no es de su interés”, destacó.

De acuerdo con el escrito, las militantes solicitan que, en plenitud de sus atribuciones, la solicitud sea turnada a la Comisión Nacional de Elecciones para su análisis.

Sólo una mujer ha sido dirigente nacional del PAN en toda su historia; duró 3 meses

Desde su fundación en 1939, la dirigencia nacional del PAN ha sido ocupada sólo por hombres.

Sin embargo, en marzo de 2014, la ex diputada Cecilia Romero Castillo fue designada como dirigente nacional del PAN, pero sólo estuvo un corto periodo de poco más de dos meses luego de que Gustavo Madero, quien era el presidente nacional del partido, solicitó licencia para buscar su reelección, que finalmente consiguió.

La Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional del PAN anunció que agosto informarán sobre el método de selección de candidaturas para su dirigencia nacional.

Entre las figuras panistas que han expresado su intención por ocupar la dirigencia nacional blanquiazul figuran: Kenia López Ramadán, Damián Zepeda Vidales y Jorge Romero Herrera.