Después de que los resultados preliminares del INE dictaminaron la victoria para AMLO en la revocación de mandato 2022, el presidente lanzó un video donde expresó estar “muy contento”, pues obtuvo más votos que Ricardo Anaya y José Antonio Meade en las elecciones de 2018.

“Amigas, amigos, mexicanos, mexicanas, me da mucho gusto el poderme comunicar esta noche histórica con ustedes”, así comenzó el video de AMLO desde Palacio Nacional tras el resultado preliminar de la revocación de mandato 2022.

“Es sin duda una noche trascendente porque por primera vez se lleva a cabo un ejercicio de revocación del mandato. Una consulta para preguntarle a los ciudadanos si deseaban o no que continuara el presidente de la república”. AMLO

El presidente AMLO expresó que “a pesar se los pesares, mucha gente salió a votar el día de hoy. Según los cálculos oficiales, más de 17 millones de mexicanos”.

Asimismo manifestó que a pesar de que no se instalaron tantas casillas, mas que el 30 por ciento de las casillas totales que se instalaron en el 2018, una tercera parte, la gente salió a votar.

“En muchos municipios las pusieron (las casillas) a 30, 40 km de distancia, pero en todo el país la gente buscó su casilla y se movilizo a pie, a lancha, a caballo, en camionetas, como pudieron, y fueron a cumplir con el compromiso de hacer valer la democracia”, aseguró AMLO.

En su video transmitido vía YouTube, AMLO agradeció a la población porque más del 90 por ciento votó para que culmine con su mandato.

“Más de 15 millones de mexicanos están contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre del 2024, qué les puedo decir, pues que amor con amor se paga, que nunca jamás voy a traicionar al pueblo de México: no mentir, no robar al pueblo. Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país”. AMLO

Hoy millones de mexicanos volvimos a hacer historia.https://t.co/L0HYj7mk1J pic.twitter.com/qXCm5x9CO1 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 11, 2022

AMLO dice que obtuvo más votos en esta ocasión que Ricardo Anaya y José Antonio Meade en 2018

En su comunicado AMLO aprovechó para dirigirse a “los conservadores y sus intelectuales orgánicos”, donde les comunicó que nunca se había llevado a cabo un proceso de esta naturaleza en México y que fueron muchos los que participaron.

De igual maneraa, comparó los resultados de la consulta de revocación de mandato contra anteriores jornadas electorales, en las que alegó que en esta ocasión obtuvo más votos a favor que los entonces candidatos a la presidencia, Ricardo Anaya y José Antonio Meade en 2018.

“Obtuve más votos ahora para que yo continúe que en el 2006, claro, ahí hubo un fraude, pero formalmente creo que me dejaron 14 millones 700 mil votos aproximadamente. Calderón 15 millones, pero ahora se calcula que 15 millones 671 mil, es la proyección que tienen; más de lo que fraudulentamente obtuvo Calderón en el 2006 y más de los que obtuve yo en el 2012. Y más de los que obtuvo Anaya en la elección presidencial pasada, él obtuvo 12 millones 610 mil y Meade con 9 millones 289 mil”. AMLO

AMLO da a conocer los resultados preliminares

Amlo (Especial / Internet)

Además, AMLO dio a conocer los datos preliminares, en los que anunció que ganó con 15 millones 671 a favor mientras que en contra tuvo “como un millón y medio” y agregó que “además fueron muy pocos los votos nulos, de acuerdo al INE de 1.6 a 2.1 de votos nulos”.

“De modo que fue una muy buena votación, una buena jornada, y lo esencial, repito es que estamos haciendo valer la democracia”, afirmó AMLO.

AMLO lanza mensaje a futuros presidentes o presidentas

El presidente AMLO enfatizó que la revocación de mandato ya está establecida en la Constitución, de manera que si el día de mañana, se demuestra que a los dos años del gobierno de un presidente, hombre o mujer, incumple con su responsabilidad social, se puede proceder con este ejercicio.

Además, AMLO manifestó que “ojalá” los próximos presidentes se comprometan para que la elección de revocación de mandato sea válida incluso cuando no alcance el 40 por ciento de la participación ciudadana que se requiere.

Y además dijo a los futuros presidentes que si pierden una consulta, tienen que abandonar su cargo “porque no se puede gobernar sin el apoyo del pueblo, sin autoridad moral; porque si no se tiene autoridad moral no se tiene autoridad política”.

“El gobernante tiene que tener vergüenza, tiene que tener dignidad, no estar a la fuerza porque eso no es democracia”. AMLO

Con esto, el presidente AMLO alegó que en la democracia se gana o se pierde, y no hay que optar por la abstención.

“La democracia es el poder del pueblo, es el mandar obedeciendo, y sobre todo, mandar sirviendo al pueblo y no olvidar nunca de que el pueblo es el soberano, es nuestro amo y él pone y él quita”, declaró.

El presidente AMLO dijo que tenía intenciones de esperarse para hablar sobre el resultado de la revocación de mandato hasta el día de mañana en su conferencia matutina, pero insistió en hacerlo la noche del 10 de abril porque se trata de “un momento estelar, importante”.

Sin embargo, aseguró que mañana continuará hablando del trascendente asunto en su mañanera.

Finalmente AMLO agradeció a toda la población participante e invitó “con todo respeto” a los conservadores a la reflexión y a que se serenen.