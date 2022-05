Esta mañana el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar acudió a una reunión con AMLO a Palacio Nacional, según reportan varios medios de comunicación, este diálogo se da a sólo unos pocos días de celebrar la Cumbre de las Américas 2022.

Cabe recordar que la Cumbre de las Américas 2022 se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California en Estados Unidos , aunque por ahora según los últimos informes aún no se han girado las invitaciones formales a este evento.

Además de que AMLO ya había advertido desde el 10 de mayo que en caso de que Estados Unidos no invite a todos los países de América Latina, él no asistirá a la Cumbre de las Américas 2022, y que en su lugar iría el canciller Marcelo Ebrard.

Incluso otras naciones de América Latina se sumaron a la iniciativa de AMLO de no asistir a la Cumbre de las Américas 2022 en caso que haya países excluidos en esta reunión, tal es el caso de:

Bolivia

Honduras

Estados Unidos buscará que AMLO participe en la Cumbre de las Américas 2022: Ken Salazar

En tanto, el pasado 16 de mayo, el embajador Ken Salazar mencionó en una reunión con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza que Estados Unidos buscará que AMLO participe en la Cumbre de las Américas 2022.

En esa misma reunión, el embajador Ken Salazar afirmó que no sabe exactamente a dónde se va a parar con esta advertencia de AMLO de no asistir a la cumbre en caso de que no se invite a:

Cuba

Venezuela

Nicaragua

Asimismo, agregó que México siempre ha sido un país de importancia para Estados Unidos, por lo que el futuro de la región está con los países de América.

Vengo a hacer otros trabajos: Ken Salazar

Al ser captado por varios medios de comunicación y ser cuestionado sobre la asistencia del presidente AMLO a la Cumbre de las Américas 2022, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar sostuvo que él sólo fue a esa reunión a hacer otros trabajos.

Ken Salazar a fuera de Palacio Nacional para asistir a una reunión con AMLO/Twitter

Luego de esto, no dio más declaraciones a los medios, no obstante, también para este encuentro también fue captado el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, pero él no dio ninguna declaración.