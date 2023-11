El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que Karla Quintana fue “irresponsable e ineficiente” en su desempeño como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Desde la conferencia mañanera del 13 de noviembre, AMLO se lanzó contra Karla Quintana luego de que ella asegurara que el gobierno busca reducir las cifras de desaparecidos de manera tramposa.

Ante las declaraciones de la excomisionada, el presidente aseguró que Quintana sólo buscó afectar al gobierno federal.

Karla Quintana no manejó bien el registro de personas desaparecidas, asegura AMLO

AMLO dijo en conferencia que está convencido que demostrará que el registro de personas desaparecidas no estuvo bien manejado,

Además, aseguró que la administración de Karla Quintana no sólo fue ineficiente, sino que tuvo toda la. intención d afectar al gobierno federal.

“La señora Karla y otros que estaban manejando esto forman parte de una organización supuestamente independiente, pero les puedo garantizar que de derecha. ¿Cómo llegaron al gobierno de nosotros? Quién sabe” AMLO

Por otra parte, aseveró que no hay 126 mil desaparecidos en México y está seguro de que su gobierno lo va a probar con el censo que se ha hecho casa por casa.

“Hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado. De manera muy irresponsable, salieron a decir que había 120 mil desparecidos” AMLO

Además agregó que hay grupos organizados desde el extranjero dedicados a socavar las instituciones para tomar el poder.

Karla Quintana acusa que nuevo censo busca reducir los reportes de desaparición

La ex comisionada de búsqueda, Karla Quintana, acusó a las autoridades por los presuntos planes que existirían sobre las cifras de desaparecidos en México.

La ex funcionaria dijo que el proceso de actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) no es realizado por especialistas.

Por ello, acusó que lo que se está buscando es que las cifras de desaparecidos en el país disminuyan pues se están elaborando “a partir de información inadecuada e incompleta”.

Asimismo, la excomisionada afirmó que la intención real del gobierno de AMLO es reducir las cantidades totales de personas que se encuentran en calidad de desaparecidas hasta el final de su sexenio, para minimizar el problema.