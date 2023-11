El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se deslindó de su hermano José Ramiro López Obrador y sus intenciones de convertirse en Senador.

En la conferencia mañanera de hoy 24 de noviembre, AMLO se pronunció por el registró de su hermano José Ramiro López Obrador como aspirante a ocupar un escaño por Morena, en la Cámara de Diputados.

El presidente de México aseguró que él no respalda el registro de su hermano, ni a nadie más de su familia que tenga intenciones de ocupar un puesto en la política mexicana.

“No, yo no respaldo, a mí familia no” AMLO

Cabe destacar que las palabras de AMLO han sido repetidas en más de una ocasión, pues él se ha pronunciado en contra del nepotismo que ha existido en México por décadas.

En ese sentido, el presidente de México refirió que mientras él continúe en su cargo como titular del ejecutivo federal su familia nuclear, hijos y esposa, no participarán en la vida política del país.

Hermano de AMLO se registra para senador de Morena

El pasado 17 de noviembre, José Ramiro López Obrador informó sobre su registro en el proceso interno de Morena para definir a las y los perfiles que ocuparán un lugar en la Cámara de Senadores.

Según lo expuesto, el también conocido como “Pepin” efectuó su registro en la contienda interna de Morena para competir por el cargo de senador de Tabasco.

Igualmente, el hermano de AMLO aseguró que será el pueblo quien decida si ocupa o no el cargo como senador de Morena por Tabasco, debido a que dichos puestos también se definirán a través de encuestas de conocimiento y aceptación.

Paisanas y paisanos, les comparto que me registré al proceso interno de nuestro movimiento para Senador por Tabasco, agradezco a la diputada federal @lorenamendezd su acompañamiento durante el registro.



¡El pueblo decidirá por medio de la encuesta! pic.twitter.com/3RtqOqX7dp — José Ramiro "Pepín" López Obrador (@jrlopezobrador) November 18, 2023

AMLO aclara que su familia nuclear no participará en la política hasta que él se jubile

La noticia sobre el registro de José Ramiro López Obrador fue señalada por los previos comentarios del presidente, quien inclusive le pidió a una de sus primas, Manuela Obrador Nervaez, que no compitierá por la gubernatura de Chiapas en las elecciones 2024.

No obstante, tras el registro de su hermano, y luego de asegurar que él no va a respaldar su intención, AMLO compartió que su familia nuclear, esposa e hijos, serán quienes no tengan cabida en la vida política hasta su jubilación.

“Yo tengo el acuerdo con mis hijos, es mi familia más cercana, con mi esposa, de que mientras yo este en actividad ninguno puede ocupar cargo” AMLO

El presidente refirió que será entonces cuando queden en total libertad de competir por cualquier cargo en la política, porque él ya no participará en ningún asunto relacionado.