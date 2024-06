El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se burló de Pedro Ferriz de Con, pues aseguró que sus comentarios de “fraude electoral” son desesperados intentos por llamar la atención.

Así lo dijo AMLO en la conferencia mañanera de hoy 6 de junio, donde señaló que la nueva idea de Pedro Ferriz de Con sobre el fraude electoral con Inteligencia Artificial se suma a la negación de los opositores de aceptar que en México hay un cambio.

Esto luego de que el periodista aseguró que las elecciones 2024 dieron un triunfo arrollador a Morena porque un cubano ayudo a instalar un sistema para cometer fraudes electorales desde la Inteligencia Artificial (IA).

El presidente de México aseguró que la oposición no acepta que el resultado de las elecciones 2024 se dio por los cambios en las y los mexicanos, quienes fueron “el motor del cambio”.

En cambio, señaló, denuncian fraudes y ahora hasta involucran a la Inteligencia Artificial (IA) en una presunta manipulación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

“Fíjense hasta dónde”, señaló AMLO, luego de señalar que Pedro Ferriz de Con incluso llegó a afirmar que se impugnará el triunfo de Claudia Sheinbaum por el fraude a través de IA.

Además, AMLO dijo que a su parecer las palabras del periodista no son por enojo, si no que lo que busca es “llamar la atención”.

“Ni debería yo de estarlo diciendo aquí, para no caer en ese juego, pero sí sirve para ir consolidando la toma de consciencia”, destacó el presidente ante los comentarios por los resultados de las elecciones 2024.

Y es que el periodista ha señalado en diferentes plataformas digitales que el fraude de las elecciones estuvo en el sistema del Input, en donde se capturan las sábanas de los resultados.

Pues, según dijo Pedro Ferriz de Con, el Gobierno de México intercambió con Cuba petróleo por el software que ayuda a hacer fraudes electorales, manipulado por Raydel Montesino Perurena, catedrático en Cuba y a quien señaló por ser “educado ex profeso para cometer fraudes electorales a través de la IA”.

El periodista también lo acusó de visitar México desde hace más de un año y estructurar un sistema que le dio fortaleza a Morena y a sus aliados en las elecciones 2024 del 2 de junio.

Por ello, el conductor pidió que el Instituto Nacional Electoral (INE) revise la forma en que “sistemáticamente vinieron alterando los resultados”, inflando los votos para Morena y aliados.

“Es ahí en el sistema de captura, es ahí donde se hizo todo”, acusó Ferriz de Con, quien cuestionó si realmente creen que la candidata de oposición obtuvo el 27% de los votos de las elecciones.

“Tendría que revisarse la forma en que sistemáticamente se vinieron alterando los resultados, pasando de un distrito a otro, haciendo enroques electorales y cambios, un voto a favor de uno aleatoriamente se escogía, has de cuenta, 4 sí uno no, entonces todo esto dio, no le podía dar cero votos a Xóchitl, pero le dio de tal manera el volteon. Yo nada más les quiero hacer una pregunta, ¿ustedes piensan que Xóchitl Gálvez se llevó el 29% de los votos?”

Pedro Ferriz de Con