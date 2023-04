El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló un momento privado entre la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Fue durante la conferencia mañanera de hoy 21 de abril, que AMLO acusó a la ministra Norma Piña de manejar “politiquería ramplona” con la resolución de la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Ello a dos días de que la SCJN determinó que la Guardia Nacional deberá separarse de la Sedena y regresar al mando de la SSPC, bajo la administración de Rosa Icela Rodríguez.

AMLO aseguró que los ministros de la SCJN se “arrepintieron” de pasar la Guardia Nacional a la SSCP, pues las y los mexicanos se pusieron en su contra luego de su decisión.

Por ello, indicó, decidieron que su ordenamiento entrara en vigor hasta el 1 de enero de 2024 y no de manera inmediata, situación que habrían tratado de negociar con el gobierno federal.

“Se arrepintieron, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandarnos a decir que por qué no se negocia para que entrara en vigor después: ¡no! le dije al secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad Pública, nada de negociación.”

No obstante, el presidente se negó a negociar, pues aseguró que el 1 de septiembre de 2024, con la llegada de nuevos legisladores, enviará nuevamente una reforma para adicionar la Guardia Nacional a Sedena.

“Les dije: no quiero ningún enjuague, ya no es el tiempo de antes, porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución, porque quiero que sea el pueblo el que decida, no puede ser una élite corrupta la que decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente.”