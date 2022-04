El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a Francisco Martín Moreno por decir que sólo lo “apoyan los analfabetas del país”.

La respuesta de AMLO al escritor llegó la noche del jueves 14 de abril, a través de Twitter, donde el presidente se dijo orgulloso de sus seguidores:

“Dice el clasista de Martín Moreno que a mí sólo me apoyan los analfabetas del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo porque, entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura”

AMLO