El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió un recuento voto por voto en las elecciones Venezuela 2024; esto debido a las versiones sobre un supuesto fraude en los comicios electorales del país sudamericano, llevados a cabo el domingo 28 de julio.

Durante su conferencia mañanera de hoy 30 de julio, el presidente López Obrador hizo referencia al contexto de Venezuela mostrando una carta que le envió a Felipe Calderón en 2006, en el marco del fraude electoral que lo llevó a instalarse en la Presidencia de la República.

“Claro que hubo fraude, nos robaron la presidencia”, expresó AMLO sobre dicho contexto, en el cual invitó a Felipe Calderón a aceptar un recuento para declarar un triunfo “legítimo e inobjetable”.

“En caso de que usted no acepte esta propuesta asumirá su responsabilidad de cara a los mexicanos, si el Tribunal no cuenta los sufragios y avala su “triunfo” quedará para siempre la sospecha de que hubo fraude en la elección, de ser así, para millones de mexicanos usted será un presidente espurio y nuestro país no merece ser gobernado por alguien que no tenga autoridad moral ni política”

Carta