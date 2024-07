El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a mantener la paz en Venezuela hasta que termine el conteo de votos de las elecciones 2024, celebradas el 28 de julio.

Su llamado se dio durante la conferencia mañanera de hoy 30 de julio, en medio de las protestas por el supuesto fraude electoral que llevó a Nicolás Maduro a la presidencia .

AMLO convocó a las y los venezolanos a continuar sus protestas en paz en tanto se realiza el recuento de votos y se confirma o descarta el tercer gobierno de Nicolás Maduro.

Además, el presidente de México también hizo un llamado a la no injerencia de los asuntos electorales venezolanos , luego de que diferentes gobiernos se pronunciaron y rechazaron los resultados.

AMLO dijo que “debemos ayudar a que no haya violencia” en Venezuela, y que las y los venezolanos actúen de manera responsable, tal como lo hicieron durante la jornada electoral del 28 de julio.

Elecciones Venezuela 2024: Vicente Fox denuncia retención de 5 vuelos a Caracas; “no los dejan volar si no se bajan los 5 ex presidentes”

“Desde luego puede haber protestas, pero pacíficas”, señaló el presidente de México, quien afirmó que no quiere la confrontación del pueblo venezolano , ante las manifestaciones existentes.

AMLO pidió que “se limpie la elección si hace falta”, pero que las acciones que se realicen no sean violentas y que se respete el resultado que se de luego del recuento de votos en Venezuela.

Sus palabras se dan en medio de las protestas que se dan en el país, tras el triunfo de Nicolás Maduro por un sexenio más, mismo que es desconocido por venezolanos y gobiernos extranjeros.

“Debemos todos ayudar a que no haya violencia, lo que se manifestó el domingo, el día de la elección, que todos los venezolanos actuaron de manera responsable, no hubo violencia y seguir exhortando a eso, convocando a la no violencia”.

AMLO