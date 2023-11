Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está contento con la decisión de Marcelo Ebrard de permanecer en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante la gira que lleva a cabo por el estado de Sonora, AMLO dio sus impresiones sobre el anuncio que dio Marcelo Ebrard, en el que informó su decisión de continuar en Morena y la 4T.

Cuestionado al respecto, el presidente se dijo contento por la determinación que asumió el ex aspirante a la candidatura presidencial de cara a las elecciones 2024.

Así lo dijo AMLO luego de que la mañana de hoy lunes 13 de noviembre, Marcelo Ebrard comunicó que seguirá en las filas de Morena pese a no ser candidato presidencial.

AMLO felicitó a Marcelo Ebrard por permanecer en Morena

El presidente AMLO se dijo contento por la decisión que asumió el ex titular de la SRE, Marcelo Ebrard, sobre no abandonar las filas de Morena y la Cuarta Transformación.

Incluso, al señalar que ve “muy bien” la decisión del ex canciller, AMLO le extendió una felicitación y un abrazo, debido a que reconoció que la decisión abona a la unidad del movimiento.

Lo anterior debido a que el presidente aseguró que la decisión de Marcelo Ebrard, también demuestra la madurez y compromiso que tiene ex funcionario federal con la transformación.

Desde el municipio de Cananea, Sonora, AMLO resaltó que Marcelo Ebrard dejó de manifiesto que su intención sí es la de seguir trabajando a favor del pueblo de México.

El presidente López Obrador celebró la decisión de Marcelo Ebrard de continuar en las filas de MORENA, aseguró que eso representa madurez y ayudará a que continúe la transformación.



“Le mando un abrazo. Estoy contento por la decisión que tomó”



Marcelo Ebrard seguirá en Morena

Luego de varias semanas aplazando su decisión luego de que no fue elegido candidato presidencial de Morena, Marcelo Ebrard anunció que seguirá en Morena y la 4T.

La mañana de este lunes 13 de noviembre, el ex canciller por fin comunicó cuál es su decisión y destacó que no busca romper filas con Morena y el proyecto de la 4T.

En ese sentido, el ex titular de la SRE expuso que no va a salir del partido y mucho menos dejará de luchar, aunque insistió en que no dejará de competir por la presidencia.

Aunado a lo anterior y pese a que ya no competirá en estas elecciones 2024, descartó que busque algún premio de consolación, pues rechazó que quiera ir a la Cámara de Senadores.

Además, pese a las diferencias que se manifestaron previamente, Marcelo Ebrard afirmó que ya tiene entendimiento con Claudia Sheinbaum y la reconoció como la portadora del bastón de mando.