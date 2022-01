El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) es un Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) de segunda.

Durante la conferencia mañanera del 28 de enero, el presidente fue cuestionado sobre el anteproyecto propuesto por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y terminó hablando del CIDE, del ITAM y hasta de José Antonio Meade.

El presidente dijo no estar al tanto del anteproyecto del Conacyt que prohíbe a sus becados participar en manifestaciones políticas en el extranjero y que las becarias no pueden embarazarse o gestar.

AMLO aseguró que estos dos temas no tienen nada que ver con su gobierno y que ya existían; sin embargo el presidente no explicó por qué no fueron eliminadas en el nuevo anteproyecto.

“Esos reglamentos existían desde la época neoliberal y que de manera deshonesta los quieren hacer aparecer como propuestas de nosotros” AMLO

Sede del Conacyt (Cuartoscuro)

Los reglamentos ya existían desde la época neoliberal: AMLO

AMLO manifestó que las dos ideas que van en contra sentido a las libertades en el anteproyecto propuesto por el Conacyt ya existían desde “la época neoliberal”.

AMLO consideró que ese tipo de propuestas se pueden quitar y que para su gobierno no es un problema, pero no dijo por qué se mantuvieron.

No obstante, aseguró que sería bueno quitar “todas estas trampas de gente muy oportunista” que no tienen nada que ver con la educación pública.

AMLO: El CIDE es un ITAM de segunda

En ese mismo sentido, AMLO expresó que el CIDE fue una versión muy parecida del ITAM, incluso “hasta de segunda”.

“El CIDE fue una versión muy parecida al ITAM, y hasta de segunda porque el ITAM tenía de maestros a Meade y Videgaray pero el CIDE era una copia, una segunda versión” AMLO

Lo anterior por los maestros que llegó a tener el ITAM como los ex funcionarios José Antonio Meade y Luis Videgaray. Por lo que el CIDE se convirtió en una segunda versión.

Aunque recordó que en sus inicios el CIDE, no era así ya que estaba plateado para formar servidores públicos, más no servir al sector privado.

Por lo que al final el CIDE “terminó aborreciendo el servicio público”, aunque dijo que del ITAM se entendía.

Por el poder del ITAM se puso a un candidato presidencial: AMLO

Sobre el mismo tema, AMLO dijo que el poder del ITAM llegó a tanto que puso un candidato presidencial, refiriéndose a José Antonio Meade, quien compitió por las elecciones presidenciales de 2018.

AMLO, señaló que Luis Videgaray fue quien puso a José Antonio Meade como candidato.

Bajo ese contexto, terminó por recordar todo el saqueo que se hizo en México a manos de gobiernos neoliberales, así como los términos de la academia en ese tiempo.

A pesar de esto, mencionó que todos los estudiantes, académicos merecen su respeto.