El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que México es el país con menos endeudamiento a nivel mundial.

En un encuentro con trabajadores de CFE e Internet para Todos, desde Sinaloa este domingo, AMLO presumió que México es el país con menor endeudamiento del mundo y explicó por qué.

Al respecto, el presidente de México señaló que pese a que se paró la economía debido a la pandemia de Covid-19, no aceptó emplear la “misma receta” que utilizaban gobiernos pasados ante una crisis, que era solicitar crédito para apoyar a los empresarios.

“Porque inventaron la patraña de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo”, lamentó AMLO.

“México es el país con menos endeudamiento en el mundo, ¿por qué no nos endeudamos con la pandemia si se paró la economía? Me planteaban la misma receta de siempre, que pidiéramos crédito para darle a los de arriba, porque inventaron la patraña de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo” AMLO

AMLO: Nosotros apoyamos abajo porque “la riqueza no es contagiosa”

El presidente AMLO señaló que su gobierno optó por apoyar a la población más pobre, dado que “la riqueza no es contagiosa”.

Esto luego de que recordó el Fobaproa, fondo creado en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari con que se convirtió deuda privada en deuda pública.

AMLO señaló que con el Fobaproa se rescató a banqueros, a grandes empresarios y se le dejó la deuda al pueblo de México.

“Dijimos no ‘ahora vamos a apoyar abajo’, porque la riqueza no es contagiosa. Hay que orientar el presupuesto abajo, ayudar a la gente más necesitada” AMLO

Además, subrayó que aunado a la suma de alrededor de 52 mil millones de dólares en remesas enviadas por migrantes mexicanos en Estados Unidos, permitió al país resistir a los efectos de la pandemia.

En este sentido, AMLO refirió que fue una fórmula completamente distinta la empleada por su gobierno. “Y no hemos aumentado impuestos, no ha habido gasolinazos, no nos hemos endeudado”, apuntó.

Por su fuera poco, AMLO presumió que tampoco se ha devaluado el peso, mismo que en términos beisbolísticos dijo “está (bateando en promedio) por los 400″.

Incluso, mencionó que el peso no sólo no se ha devaluado, sino se ha fortalecido y que México está entre los tres países con menos devaluación con relación al dólar en el mundo.