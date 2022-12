El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decidió despedir el 2022 con dos canciones que presentó al final de su conferencia mañanera del 29 de diciembre; El Año Viejo y Por Amor.

Asimismo, decidió compartir los que consideró dos éxitos musicales que son muy escuchados con motivo del fin de año.

Las canciones que compartió al final de la mañanera son:

AMLO también compartió estás canciones para reconocer la importancia de éstas y sus intérpretes en la cultura mexicana.

Pero ¿qué dicen las canciones?

El Año Viejo es una canción que se grabó en 1953 escrita por el agricultor indígena Crescencio Salcedo Monroy e interpretada por Tony Camargo.

Esta canción describe las bondades que recibió del año que está por terminar y asegura que no lo podrá olvidar.

“Ay, yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra”

El año viejo