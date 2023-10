El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) relató cómo es un día como presidente de México, una de las incógnitas del actual gobierno federal.

Durante la conferencia matutina de hoy 10 de octubre, AMLO aseguró se mantiene todo el día ocupado, desde que se despierta al cuarto para las cinco de la mañana hasta que se duerme.

En septiembre de 2022, se desató una polémica en torno a cuántas horas al día trabaja AMLO, pues de acuerdo con documentos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), conocidos como Guacamaya Leaks, el mandatario trabajaría en promedio seis horas al día, lo cual fue desmentido por el propio presidente.

AMLO cuenta cómo es su día a día como presidente de México; esto fue lo que dijo

AMLO contó cómo es su día a día como presidente de México y refirió que entre sus primeras actividades están:

revisar una mesa de acuerdos pendientes por firmar

analizar informes como el de empleos generados ante el IMSS y la recaudación de impuestos

como el de y la ver cómo “amaneció” la tasa de cambio peso mexicano-dólar

Todo lo anterior lo hace previo a sostener la reunión con el gabinete de seguridad y la conferencia de prensa matutina.

“Tengo todo el día ocupado hasta la noche. Me levanto al cuarto para las cinco de la mañana. Tengo la ventaja de vivir aquí, no tengo que trasladarme. Me arreglo y salgo. Tengo una mesa de acuerdo con Laura... hoy firmé varios acuerdos. Veo cómo está el informe que me envían diario (el IMSS) de empleos, veo también la recaudación, veo cómo amaneció el peso antes de salir a la reunión de gabinete de seguridad y asuntos urgentes”, relató López Obrador.

Respecto a asuntos urgentes, ejemplificó los casos del huracán Lidia y su inminente impacto en suelo mexicano; así como el socavón formado en Tecpan, Guerrero, a causa de las lluvias y el conflicto Israel-Palestina.

Dijo que al término de la conferencia mañanera, ya tiene definida su agenda del día, pero aclaró que no sale a comer afuera de Palacio Nacional.

AMLO (Moisés Pablo / Moisés Pablo)

AMLO sale a caminar y practicar béisbol por las tardes

AMLO afirmó que por lo regular, alrededor de las 13:00 horas, “se escapaba” a practicar béisbol y salir a caminar por recomendación médica.

Sin embargo, apuntó que actualmente no lo hace por un problema que tuvo en el carcañal, aunque dijo que ya se encuentra bien.

“Sí me hace falta ir de nuevo”, confesó.

Detalló que cuando sale de la residencia oficial es para caminar de 8 a 10 vueltas de aproximadamente 4 a 5 km en una hora, para después prácticar béisbol: “soltar el brazo, agarrar unas rolas y macanear”.

Al término de su práctica de béisbol, regresa a Palacio Nacional para comer y después, a seguir atentiendo asuntos y sostener diversas reuniones, comúnmente con intengrantes de su gabinete.

En este sentido, señaló que este lunes recibió por la tarde tuvo una reunión con el secretario de Hacienda, con el subsecretario de Egresos, la reunión de Salud y un encuentro con Rocío Nahle, secretaria de Energía.

Luego de sus distintas reuniones, López Obrador contó que convivió un rato con su familia y finalmente, se fue a dormir.