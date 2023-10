Aunque se empeñe, no hay plazo que no se cumpla, y al presidente López Obrador ya le llegó ese momento que, en tiempos del gobierno de México, lo deja como el hombre más solo en Palacio Nacional.

Aunque se quiera quedar de mandamás o hacer el maximato al estilo de Plutarco Elías Calles, no podrá ya que la lección heredada del general Lázaro Cárdenas se arraigó para bien en el país.

Intentos fallidos

Algunos presidentes que se sintieron herederos del sonorense y padre fundador del PRI que quisieron reelegirse, como Luis Echeverría que coqueteó con la reelección para luego dejar a un sucesor al que pretendió mangonear, lo que le salió muy mal. López Portillo lo exilió lejos de México, a las Islas Fiji y, además, fue el primero que hizo una purga contra funcionarios del gobierno anterior por corrupción.

El otro fue Carlos Salinas, quien, primero, pretendió generar condiciones de reelección y después quiso jugar con un candidato y un posible sustituto sin éxito.

Su hermano Raúl y muchos funcionarios de su gobierno fueron a la cárcel por exceso de corrupción.

AMLO solo, triste y sentimental

Otro, que al parecer también se quedará en el intento es AMLO, aplicó la variante de “perdonar” a su antecesor; jugó con la reelección “fintando” con la Revocación de Mandato, para quedarse en el poder a través de un referéndum que no le salió ni acarreando a sus votantes y ahora, intenta, como su alter ego, Plutarco Elías Calles, poner a un “títere” que pueda mangonear, del tipo del “Nopalito” Pascual Ortiz Rubio.

Pero AMLO no tiene el poder que tenía Plutarco, si bien tiene en su candidata a una aparente incondicional, Claudia no cuenta con el respaldo presidencial y no porque no se lo quiera dar, sino que en el último año de su sexenio el presidente se queda solo.

AMLO ya no marca la agenda

A pesar de lo que se dice, hoy ya se habla más de cómo va Claudia que de las locuras de la mañanera, de sus problemas de actitud, de que se muestra hostil y grosera con la gente y de su falta de criterio y convicción. También los problemas que enfrenta al interior de Morena son tema, desde que se enfrentó con las otras dos corcholatas por la candidatura del pretendido Maximato. Adán Augusto, le tira con todo a la exjefa de Gobierno y mantiene un pleito irreconciliable con el excanciller, Marcelo Ebrard. AMLO acusa muchas dificultades para controlar a los enemigos internos de su candidata, y ya se ve rebasado.

Xóchitl

Mientras, en las primeras planas y los noticieros de radio se habla de Xóchitl Gálvez y de sus posicionamientos.

Cada día en las noticias cobra más relevancia la agenda nacional y problemas como la inseguridad, las masacres, los pésimos servicios de salud y la problemática que enfrentan los derechohabientes y de cómo se extraña el seguro popular.

Se habla también de la corrupción tan cínica y descarada que se da y de cómo los senadores de Morena buscan a toda costa destruir las instituciones de transparencia y procuración de justicia, para evitar consecuencias antes de que llegue el nuevo gobierno y empiecen las purgas de cada fin de sexenio.

Hasta la agenda internacional rebasó a AMLO, haciendo el ridículo en su viaje a Sudamérica, cancelando su gira a Estados Unidos y prácticamente no fue contundente en su condena a los terroristas y Claudia tampoco.

Rebasado

A estas alturas, muchos de los secretarios de Estado y funcionarios de alto nivel ya dejaron de obedecer órdenes y se dedican a impulsar su propia agenda. Rocío Nahle, inventando que Dos Bocas estará lista y que funcionará, mintiendo al presidente, cuando extrae crudo con agua, se olvida de que su jefe dijo que no se utilizaría el fraking.

Bartlett le miente con uno de los proyectos más importantes del sur-sureste, de llevar gas a la Península de Yucatán. El director de la CFE junto con su operador en las transas, Miguel Reyes, tienen detenida la ampliación del ducto porque andan buscando vender el proyecto al mejor postor, y se lo ofrecen a la empresa ENova donde el VP Jurídico es René Buentello Carbonel, amigo de Andy López Beltrán.

Vamos, hasta sus hijos, que nominan y nombran a sus cuates en el gabinete, como en SENER, donde Andy ya nombró para sustituir a Nahle a Paola Elizabeth López Chávez, una mujer que fue nombrada en Producción y Exploración en Pemex en Cd. Del Carmen sin saber nada de petróleo ni de gas, que venía de la ayudantía de presidencia de la República y que solo va a los negocios.

El último año del presidente en Palacio Nacional será de soledad, mentiras y una terrible disminución de su poder mientras la ciudadanía ya aprendió a no engancharse en sus provocaciones, ocurrencias y disparates.