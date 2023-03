El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó el millonario monto de liquidación de Edmundo Jacobo tras ser despedido del Instituto Nacional Electoral (INE), después de la publicación del Plan B de la reforma electoral.

Así lo hizo durante su conferencia mañanera de hoy viernes 3 de marzo, en la que AMLO mencionó que el ex secretario ejecutivo del INE, estuvo por casi 14 años frente al instituto.

El presidente de México, mencionó que este ex funcionario ganaba más que él como presidente de México, asimismo AMLO comentó que Edmundo Jacobo llevaba trabajando en el INE por más de 30 años.

AMLO acusa a Edmundo Jacobo ex secretario ejecutivo del INE de participar en fraudes electorales

En su mención del tema, AMLO acusó a Edmundo Jacobo, ex secretario ejecutivo del INE de participar en fraudes electorales, porque refirió que el ex servidor era una persona cercana a José Woldenberg, ex consejero presidente del entonces IFE.

“Es del grupo de Woldenberg... imagínense, en cuántos fraudes ha participado” AMLO

Además, AMLO consideró que el amparo que solicitó Edmundo Jacobo para poder conservar su trabajo en el INE como un atrevimiento “enfrentar una reforma que es en beneficio del voto libre y elecciones limpias”.

AMLO aseguró que Edmundo Jacobo pertenecía al régimen neoliberal que les permitía “hacer sus fechorías”.

AMLO critica el millonario monto de liquidación de Edmundo Jacobo tras ser despedido del INE y de Lorenzo Córdova

En su conferencia mañanera, AMLO también criticó el millonario monto de liquidación de Edmundo Jacobo tras ser despedido del INE y de Lorenzo Córdova.

Igualmente criticó que Edmundo Jacobo metiera su amparo.

AMLO explicó que entre los beneficios que tenían estos funcionarios públicos eran:

Servicios médicos privados

Cirugía plástica

Caja de ahorros millonarios financiada con el presupuesto público

Por lo anterior es que el presidente de México los describió como cínicos y que ellos engañan y manipulan a muchas personas.

También AMLO explicó que todo ese dinero era a costillas del erario de México, pagado por el pueblo de México, por eso es que se canceló el servicio médico privado.

Que incluía a Edmundo Jacobo, a Lorenzo Córdova, asimismo, AMLO dijo que se le va a liquidar y de acuerdo a la Ley General del Trabajo que son “tres meses de sueldo por años de antigüedad, 20 días por año”.

Pero también recordó que tienen una caja de ahorro especial donde con el presupuesto público se les entrega una cantidad mensual que van ahorrando.

En este sentido AMLO explicó que Edmundo Jacobo se lleva todo lo que ahorró durante el periodo que estuvo trabajando.

Y dijo que si Edmundo Jacobo estaba ganando hasta 160 mil pesos mensuales puede dejar “10 mil y con el presupuesto público aporta otros 10 mil y ya ahorró otros 10 mil pesos mensuales”.

Por lo que cuando Edmundo Jacobo termine su función o lo cambien de puesto se va a llevar todo ese ahorro, tendrá una liquidación millonaria.

“Cuándo termina su función o lo cambian se lleva todo ese ahorro” AMLO

Adicionalmente, AMLO reveló cuánto costaba al año esa caja especial de ahorro.

“Cuánto costaba mantener esa caja de ahorro especial cuando llegamos, 6 mil millones de pesos al año y la cancelamos, pero estos se ampararon” AMLO

Luego de esto, AMLO dijo que ese dinero provenía de los fideicomisos, pero aseguró que hasta ahora no sé sabe cuánto es el dinero que proviene de los fideicomisos.