El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió un mensaje que le mandó a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa tras las elecciones 2024; “eres lo mejor que le ha pasado a México”, escribió el mandatario federal.

Durante su conferencia mañanera de hoy viernes 7 de junio, AMLo reiteró que al finalizar su sexenio también terminará su participación en la política mexicana, pero matizó que “solo atendería un llamado de mi presidenta”, en referencia a Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el avance de los cómputos distritales del INE, que hasta el momento suman el 99.7997% de las actas capturadas, los resultados de las candidatas y el candidato son:

Claudia Sheinbaum (Morena, PT, PVEM): 35 millones 852 mil 403 votos (59.7666%)

Xóchitl Gálvez (PAN, PRI y PRD): 16 millones 464 mil 417 votos (27.4464%)

(PAN, PRI y PRD): 16 millones 464 mil 417 votos (27.4464%) Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano): 6 millones 191 mil 458 votos (10.3212%)

AMLO dedica mensaje a Claudia Sheinbaum: “Eres lo mejor que le ha pasado a México”

AMLO se dijo nostálgico al mostrar un mensaje que le envió a Claudia Sheinbaum tras la jornada electoral del 2 de junio, pues el presidente consideró que el último sexenio fue “muy intenso”; “desde luego que vamos a guardar todos los recuerdos. Todos. ¿Eso quién nos lo quita?”.

Tras decir esta frase, López Obrador mostró el mensaje que le envió a Sheinbaum al conocer los resultados de las elecciones 2024, el cual “le salió del corazón”, dijo, “todo me sale del corazón”:

“Aunque pienso igual que tú sobre que el poder es humildad, la verdad, la verdad, estoy muy orgulloso. Tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos. No cabe duda que México y su pueblo están benditos” AMLO

“Debemos estar muy contentos porque Claudia es de primera”, dijo el presidente, quien celebró la reacción de algunos medios de comunicación ante la llegada de su administración:

“Me da mucho gusto que ya hasta quienes no nos ven con buenos ojos a nosotros, a ella la están aceptando, respetando, qué bueno, qué bueno, porque esa unidad es importante” AMLO

AMLO rechaza que sus hijos puedan continuar con el lopezobradormismo

“Terminó mi ciclo”, dijo AMLO en relación al fin de su sexenio el próximo 30 de septiembre, hecho por el que dijo rechazar la posibilidad de que alguna calle lleve su nombre o se construyan estatuas con su figura; “nada de eso”, dijo.

“Tampoco voy conferencias, no acepto ninguna invitación a ningún tipo de actos públicos o políticos” AMLO

En ese sentido, López Obrador también rechazó que sus hijos pudiesen darle continuidad al lopezobradorismo:

“Ellos son libres, si deciden seguir participando lo van a hacer, pero no me van a representar porque yo ya concluyo y no voy a tener representante, y solo atendería yo un llamado de mi presidenta, también haciendo uso de mi derecho a disentir toda la vida, pero es lo único”. AMLO

“Nada de que yo conformo el movimiento obradorista porque soy amigo de Andrés Manuel o porque luche con el desde el inicio o porque soy hijo de Andrés Manuel. No, no. Eso no”, sentenció.