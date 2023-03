El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya se pronunció por la suspensión al Plan B de la Reforma Electoral que determinó este viernes 24 de marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por tiempo indefinido y posicionó a los ministros en el lado de los conservadores pues dijo que pertenecen a la “misma mafia”.

Desde Chetumal, en su gira de trabajo de supervisión del Tren Maya en Quintana Roo, AMLO dijo que los ministros buscan mantener sus privilegios de la misma manera que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Es la misma mafia, al igual que Ciro, Lorenzo y Claudia. Son iguales que los conservadores que no quieren que haya democracia porque ellos son partidarios de la oligarquía, ellos no quieren el gobierno del pueblo, por eso no quieren la Reforma Electoral”

AMLO