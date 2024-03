El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) apoyó a Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de México de Morena, PT y PVEM en las elecciones 2024, pues aseguró que existe hipocresía en el Compromiso por la Paz.

El episcopado mexicano encabezó la organización del Compromiso por la Paz, el cual fue firmado por los tres candidatos presidenciales en la Ciudad de México (CDMX): Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

Sin embargo, la candidata de Morena, PT y PVEM firmó este acuerdo bajo protesta, pues no coincidió con el diagnóstico de violencia actual en México, por lo que agregó documento propio.

“Tampoco coincido con la visión de ‘prevalecen el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre’”, declaró Claudia Sheinbaum durante el evento del Compromiso por la Paz llevado a cabo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

AMLO se sumó a los señalamientos de Claudia Sheinbaum respecto a la firma del Compromiso por la paz, evento organizado por autoridades religiosas en el cual también participaron los candidatos presidenciales Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

El presidente hizo referencia a las declaraciones del 4 de marzo hechas por Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores con Vicente Fox, durante la emisión de “Es la hora de opinar” de Foro TV, en la cual sugirió hacer “guerra sucia, pero en serio” en contra de Claudia Sheinbaum:

“La otra parte que no hay, todavía no complementa eso, en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé, es la guerra sucia, pero sucia en serio contra Claudia”

Sin ningún tipo de reparo, Jorge Castañeda incluso consideró atacar a Claudia Sheinbaum “con chismes, con todo”:

“No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro, me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico. El manual ahorita es ‘go negative’ con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo”

Jorge Castañeda